Eile tabati roolist 15 alkoholijoobes juhti

Eile kella 07.38 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Vormsi tn 3 juures, kus 11-aastane poiss jooksis selleks mitte ettenähtud kohas sõiduteele ja sai löögi sõiduautolt Toyota Corolla, mida juhtis 53-aastane mees. Jalakäija toimetati Tallinna lastehaiglasse.

Kella 14.36 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Valdeku tee 63 juures, kus 13-aastane poiss sõitis jalgrattaga mööda jalgratta teed ja talle sõitis otsa kõrvalteelt välja sõitnud sõiduauto Honda CR-V, mida juhtis 44-aastane naine. Jalgrattur toimetati Tallinna lastehaiglasse.

Kella 18.23 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Narva mnt ja Turba tn ristmikul, kus 30-aastane naine sooritas sõiduautoga Peugeot 3008 vasakpööret peateele ja põrkas kokku sõiduautoga Mazda 6, mida juhtis 46-aastane mees. Peugeoti juht toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Eile ärandati Lääne prefektuuri tööpiirkonnast selle aasta Volkswagen Tiguan numbrimärgiga 450BXB. Leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liiklejate elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas sõiduki kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.