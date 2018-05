Eile Slovakkias bussiõnnetusse sattunud kooliõpilase ema: tütar nägi, kuidas inimesi autost välja lõigati

Eile Slovakkias raskesse bussiõnnetusse sattunud Tartu kooliõpilased jõudsid täna varahommikul elus ja tervetena sihtkohta Budapesti. Ühe õnnetussesattunu ema loodab, et pealetulevad reisimuljed summutavad läbielatud ehmatuse.

"Nad nägid kogu protsessi pealt, nii kiirabi kui autost väljalõikamist," märkis õnnetusse sattunu ema, keda reisil olev tütar juhtunu osas telefoni teel kursis on hoidnud. "Tütar ütles, et nägid ka bussiga kokku põrganud autos juhi kõrvalt teadvuseta olnud vanemat naisterahvast," märkis ta.

Õnnetusse sattunud bussis olnud tüdruku ema rääkis Delfile, et bussiga kokku põrganud autos olnud vanapaar sooritas möödasõitu ja ilmselt ei näinud bussi. Bussijuht pidurdas, lasi signaali, aga ei jõudnud kokkupõrget vältida. Lisaks on eilsest teada, et peale vanapaari oli autos ka kolmas sõitja.

Erinevalt esialgsetest andmetest buss kraavi siiski ei sõitnud. Pärast kokkupõrget, mis juhtus kell 17 kohaliku aja järgi, ootasid õnnetusse sattunud kooliõpilased teepervel ligi kolm tundi, kuni kohalikud teise bussiga nad lähedalasuva linna McDonalds'isse sööma toimetasid.

"Ärevusega segatud põnevus," kirjeldas bussisolnu ema tundeid, mida tütar temaga jaganud oli. "Aga lõpus olid nad passimisest üsna tüdinud ja eks neil oli aega juhtunu üle mõelda ja nad olid ohvrite pärast, kes rohkme kannatada said, üsna murelikud."