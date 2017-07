Eile sai liikluses surma kolm inimest

Eile toimus kuus liiklusõnnetust, milles hukkus kolm inimest ja tabati 20 alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti.

Eile kella 7.18 paiku toimus liiklusõnnetus Tartu maakonnas Nõo vallas Jõhvi-Tartu-Valga maantee 159ndal kilomeetril, kus sõiduautot BMW 318D juhtinud 46-aastane mees oli möödasõidul seni tuvastamata sõiduautost, kui manöövri käigus kaotas juht kontrolli sõiduki üle ning sattus külg ees vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu liikunud sõiduautoga Jeep Grand Cherokee, mida juhtis 69-aastane mees. Jeep'i juht toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi, BMW juht ja sõidukis kaasreisijana viibinud 46-aastane mees hukkusid sündmuskohal.

Kella 7.38 sõitis 25-aastane mees Järvamaal Koeru vallas Mäeküla- Koeru-Kapu maantee 21. kilomeetril kaubikuga Fiat Ducato tagant otsa ees liikunud traktorile TYM T423, mida juhtis alkoholijoobe tunnustega 59-aastane mees. Tagant otsasõidu tagajärjel paiskus traktor teelt välja kraavi külili. Kiirabi andis traktori juhile kohapeal esmaabi.

Kella 12.22 ajal toimus liiklusõnnetus Raplamaal Kohila vallas Aespa külas Tõdva-Hageri tee 9. kilomeetril, kus sõiduautot Opel Vectra juhtinud 67-aastane mees jäi sõidu ajal magama ja sõitis teelt välja vastu puud. Juht ja sõidukis kaasreisijana viibinud 62-aastane naine viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 17.35 paiku toimus liiklusõnnetus Tartus Jakobi tn 38 juures, kus jalgratast juhtinud 28-aastane mees ei märganud ülekäiguraja ees seisma jäänud sõiduautot Mercedes-Benz ML 320, mida juhtis 37-aastane mees, ning sõitis sõidukile tagant otsa. Kohale saabunud kiirabi toimetas jalgratturi Tartu Ülikooli Kliinikumi EMOsse.

Kella 18.00 paiku toimus liiklusõnnetus Järva maakonnas Reopalu külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 88. km, kus 15-aastane poiss ületas maanteel ülekäigurada jalgrattaga sõites ja põrkas kokku rohelist värvi sõiduautoga Citroen Berlingo. Poiss teatas sõidukijuhile, et ta viga ei saanud ja seega kiirabi ei kutsutud ega politseid ei teavitatud. Poiss pöördus hiljem Järvamaa Haiglasse. Jalgrattur ei kandnud jalgratturikiivrit ja ei arvestanud sellega, et temal ei olnud ülekäigurajal sõidukijuhi suhtes eesõigust. Mootorsõiduk ja selle juht on selgitamisel.

Kella 18.49 ajal sõitis Paldiskis Sarve tee 10 juures kaubikut Volkswagen Transporter juhtinud 65-aastane mees teadmata põhjustel teelt välja. Kaubiku esiistmete juurest leiti autojuhi surnukeha. Esialgsetel andmetel on alust arvata, et tegemist on terviserikkega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.