Eile õhtul lokaliseeriti Rääma raba põleng

Päästeamet annab teada, et eile õhtul lokaliseeriti Pärnumaal Kilksama külas asuva Rääma raba põleng.

Täna teostavad rabas tulekollete otsimist ning järelkustutustöid Kilingi-Nõmme ja Pärnu komandod ning Koonga vabatahtlikud päästjad. Kokku on hetkel rabas töid teostamas 9 päästjat. Tulekollete tuvastamine metsas on tugeva tuule tõttu raskendatud, kuna tuul puhub väikese suitsujoa minema ja silmaga tulepesa avastada pole lihtne. Metsas juurte all ning rabapinnases olevaid tulekoldeid otsitakse lisaks metsatehnikale ka termokaameratega. Kontrollreide teostatakse veel järgnevatel päevadelgi. Viimaste päevade tugevad vihmahood on soosinud Rääma raba tulekahju kustutamist ning on aidanud päästjate tööle igati kaasa.

Rääma rabapõlengust anti teada kolmapäeval, kui sealses turbarabas põles pinnas ning mets 31 hetkari ulatuses.