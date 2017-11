Eile õhtul ja täna öösel toimus kaks liiklusõnnetust, üks inimene sai viga, tabati üks narko- ja 13 alkoholitunnustega juhti

Foto on illustreeriv: libe maantee

Korravalvurid tabasid 12. novembril Eesti teedel ühe narko- ja 13 alkoholi tarvitamise tunnustega autojuhti.

Toimus üks liiklusõnnetus, lisaks esmaspäeva varahommikul teine, millest täpsemalt allpool. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

Politsei tuletab meelde, et inimesed kinnitaksid turvavöö ka bussides. Õnnetusse sattunud bussis on ilma turvavööta reisijal sama suur oht viga saada kui autos.

12. novembri liiklusõnnetus

Kell 16.58 ajal toimus õnnetus Tartus Jaama 76 ees, kus maasturit Hummer H2 juhtinud 32-aastane mees tagurdas otsa 84-aastasele naisele. Kiirabi toimetas jalakäija Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Tänane varahommikune liiklusõnnetus

Maanteeinfokeskus saatis täna kell 1.05 teate, et kell 0.51 toimus õnnetus Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 138. kilomeetril Tõrenurme juures. Tee on väga libe. Tartu suunal on üks sõidusuund kinni, politsei reguleerib liiklust.

Kell 5.04 järgnes teade, et liiklus on taastatud.

Delfi täpsustava päringu peale selgus, et sõiduauto oli libedal teel kell 0.48 teepiirdeid lõhkudes kraavi sõitnud. Keegi kannatada ei saanud, kohal käisid kiirabi ja pääste. Üks sõidusuund Tartu poole oli suletud kuni kella 3.45-ni.