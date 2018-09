Eile Kohtla-Järvel lekkinud gaasiseadme osas alustati kriminaalmenetlust

Päästjad selgitasid välja, et kortermaja ühe korteri vannitoas on vingugaasi suur kontsentratsioon. Päästjad andsid kiirabile üle naise, kes viibib raskes seisundis reanimatsioonis, ning mehe, kellel tuulutati kopse. Kortermajast evakueeriti veel 21 inimest.

Politsei alustas juhtunuga seoses ka kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 119 alusel, mis näeb ette, et juhul kui tervisekahjustus on tekitatud ettevaatamatusest, võib süüdimõistmise korral karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Kortermajas on gaasi kasutamine keelatud, kuniks sinna on paigaldatud vingugaasiandurid, mida õnnetuse hetkel seal ei olnud. Andurid on selle aasta algusest kohustuslikud.