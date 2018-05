Eile kinni peetud Lääne prefektuuri politseikapten võeti vahi alla

Eile pidasid politsei sisekontrollibüroo ametnikud kinni Lääne prefektuuri politseikapteni, keda kahtlustatakse riigisaladuse edastamises. Täna võeti mees ka vahi alla.

"Täna taotles riigiprokuratuur jälitusandmete ja riigisaladuse lekitamises kahtlustatavana kinni peetud politseiametniku vahi alla võtmist," ütles Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Evestus möönis, et taotlus esitati põhjusel, et kahtlustuse järgi on kinni peetud politseinik kasutanud talle teadaolevat informatsiooni selleks, et kahjustada erinevaid kriminaaluurimisi.

"Prokuratuuri hinnangul esineb seetõttu oht, et vabaduses viibides võib ta kasutada oma töö käigus omandatud oskusi ja teadmisi, et kahjustada juba tema enda suhtes läbi viidavat kriminaalasja ja ohustada jälitusandmete avaldamisega ka teisi kriminaalmenetlusi. Prokuratuur on rahul, et kohus nõustus selle seisukohaga ning võttis jälitusandmete lekitamises kahtlustatava politseiametniku kohtueelse menetluse ajaks vahi alla," sõnas Evestus.

Politsei sisekontrollibüroo ametnikud pidasid eile hommikul kinni Lääne prefektuuri politseikapteni, keda on alust kahtlustada riigisaladuse edastamises ning jälitusandmete avalikustamises. Lisaks politseiametnikule peeti kinni veel kaks meest, kes ei ole PPA töötajad, ja kellele on alust ette heita eraviisilist jälitustegevust.