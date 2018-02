Ehmatus Narvas: hulk inimesi vaatas pealt, kuidas otse südalinnas topiti väevõimuga autosse appi hüüdnud isik

Foto on illustreeriv

Narvas kohutas eile kella 14 ajal kaubanduskeskuse Fama juures jalutajaid vaatepilt, kus tursked mehed ühte isikut väevõimuga autosse toppisid. Topitav hüüdis appi, ent abistajaid ei leidunud, nii pistetigi ta autosse ja viidi minema.

Hea asi on ent see, et selles loos oli autosse topitav isik oma hädades kõigiti ise süüdi, toppijad täitsid aga oma kohust ühiskonna ees.

Nimelt peeti kinni mees, keda kahtlustatakse arvutikelmustes. Kuna isik osutas vastupanu ja püüdis põgeneda, pidi politsei kasutama jõudu ja ta autosse panema.

"Narva politseinikud pidasid 6.02 Tallinna kesklinna politseinike palvel kinni 21-aastase mehe, keda on alust kahtlustada toimepandud arvutikelmuses, millega tekitati kahju 400 eurot," ütles Delfile põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik.