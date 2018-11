Ehitajate tüli lõppes õllepudeliga vägistamisega

Tunamullu suvel muutus üks algselt kena koosviibimine ühele mehele õudusunenäoks, kui erimeelsused ühe ehitushanke üle lõppesid peksmise, kinnisidumise ja õllepudeliga vägistamisega. Vähemalt kvalifitseeris õllepudeli pärakusse löömise ja seal edasi-tagasi liigutamise vägistamiseks maakohus, nüüd arutab asja ringkonnakohus, sest süüdistatava Ingvar Pariku kaitsja hinnangul on tegu kehalise väärkohtlemise, mitte vägistamisega – suguorganit ju mängus ei olnud ja seksuaalset naudingut keegi ei saanud.

Lisaks Ingvar Parikule süüdistab prokuratuur ohvri vägistamisele kaasaaitamises ka Erik Tomingast, kes aga on arvatavalt põgenenud riigist ja varjab end välismaal. Tema tagaotsimine pole seni tulemust andnud.

Prokurör Eneli Laurits märkis täna kohtus, et õllepudeli pärakus edasi-tagasi liigutamine jätab ühemõtteliselt anaalse suguühte mulje. See, kas Pariku motiiv oli enda seksuaalne rahuldamine või teise mehe alandamine, ei ole prokuröri sõnul nii väga määrav. Pariku kaitsja, vandeadvokaat Mati Senkel seevastu leidis, et vägistamise või muu sugulise iseloomuga teo puhul peaks siiski mängus olema nii suguorgan kui seksuaalne motivatsioon.

Parikut süüdistatakse ühtlasi oma endise naise ja lapse ema jõhkras peksmises, kuni naine kaotas teadvuse. Mees väitis, et tegi seda oma imikust lapse huvides – laps nuttis. Teadvusetu naise äratas mees oma sõnul sellega, et viskas talle ämbritäie vett pähe.

Maakohus mõistis Ingvar Parikule tuttava mehe peksmise ja õllepudeliga vägistamise eest ning lähisuhtevägivalla eest viieaastase reaalse vangistuse. Prokurör nõudis talle täna 12-aastast vangistust, leides, et Parik on koos Tomingasega süüdi grupivägistamises.

Ringkonnakohus teeb otsuse järgmisel nädalal.