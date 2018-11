Ehitajate nappus annab Tiidu ja Teedu tüüpi petistele vaid hoogu juurde

Raplamaa ehitusfirma Planimeks projektijuht Regina Sullakatko tunnistab, et petisteprobleem on ehitusmaailmas reaalne ja aktuaalne.

„Kui tegu on ettevõttega, siis peaks esimene ohutuli põlema minema, kui firmal pole isegi nii palju raha tagavaraks, et töö alustamiseks materjal osta. Kui materjali ostmise jutuga tullakse, siis mina teeks küll ettepaneku materjal ise osta,“ õpetab ta.

Sullakatko sõnul on väga hea abimees internet, kus on inforegistrid, ja kindlasti tasub olla ettevaatlik just hiljaaegu tehtud ettevõtete puhul.

