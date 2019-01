Eestlane ahistas internetis kohatud Briti naist, lubas ta vägistada ja tappa ning läks kahtlaste esemetega tema kodu juurde

Liverpooli kroonikohtus öeldi, et mees saatis 2017. aasta märtsist juunini naisele e-kirju, milles ütles, et saatus tahab, et nad oleksid koos. Kuni 2017. aasta novembrini saatis mees naisele enamasti veidraid säutse.

Prokurör Kenneth Grant ütles, et ühes e-kirjas 2017. aasta 8. märtsist teatas mees, et lendab järgmisel aastal Suurbritanniasse ja teeb oma elueesmärgiks naise leidmise ja tapmise. Mees kirjutas, et hiilib varahommikul naise tuppa, uimastab ta ja röövib ning ootab siis, kuni ta üles ärkab, ajab ta kiilaks ja võtab alasti.

„Ma vägistan su ja teen su rasedaks ja siis seon ma su kinni ja piinan sind tunde, mis on põhimõtteliselt see, et ma kasutan piitsa ja muid vahendeid, mille ma kaasa tõin, et panna sind kannatama ja loodetavasti tundma, mida mina tundsin kõik need aastad,” kirjutas mees. „Siis ma arvan, et lõpetan selle kõik ja pussitan sind kööginoaga rinda ja vaatan, kuidas sa aeglaselt sured.”

Mehe isa vahistati kurjategija abistamise eest, aga Londonis elav ärimees vabastati ilma süüdistust esitamata.

Mees tunnistas, et ütles ohvrile, et kavatseb ta leida ja tal jalad alt lõigata ning et ta võib olla „veidi psühho”, kuid kinnitas, et see oli nali.

Mees eitas tapmisähvarduste saatmist, kuid võttis omaks, et ütles naisele, et on „troll”, ja palus tal kellegagi mitte kihluda ega abielluda.

Stalker ütles politseile, et isa pakkus, et viib ta Liverpooli osana puhkusereisist. Mees ei osanud aga anda mingit seletust autost leitud esemetele. Dildo kohta ütles ta, et see on näomassaaži vahend.

Mees tunnistas üles naise jälitamise, kuid eitas, et selle eesmärk oli seksuaalkuriteo toimepanemine.

Arstid leidsid, et mehel on Aspergeri sündroomi, autismi ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire kombinatsioon, mida ei peeta sobivaks haiglaraviks.

Mehe ema väitis, et süstal oli talle endale ravimi süstimiseks ja ammoniaak oli mõeldud ta teadvusele toomiseks pärast epilepsiahooge.

Mehe advokaat Jonathan Savage ütles, et politsei poolt dildoks nimetatud ese on patareidega lihaselõdvestaja ja näomask oli mõeldud lennukis magamiseks.

Ema sõnul kannab mees kruvikeerajat kaasas alates lapsepõlvest ja kasutab kindaid, sest talle ei meeldi asju puudutada.

Kohtunik Clement Goldstone’i sõnul põhjustas mees naisele kirjeldamatut ärevust ja hirmu. Kohtunik tunnistas, et mehel kaasas olnud esemetel võis eraldi võttes olla süütu seletus, aga kõik need koos oleksid võinud viia millegi väga tõsiseni.

Kohus mõistis mehe 21 kuuks vangi.