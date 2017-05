Eestist telliti buss Saksa kooliõpilasi vedama - politsei võttis vigaste pidurite pärast rajalt maha

Saksamaa Baden-Württembergi liidumaal asuva Bühli linna Carl Netteri reaalkooli kaks kümnendat klassi asusid esmaspäeval Eestist tellitud bussiga teele Berliini, kuid kiirteepolitsei pidas bussi kinni ja edasi sõita sellega ei lubanud.

Bussil ei lubatud edasi sõita, kui ekspert oli näinud selle pidurikettaid, vahendab väljaanne Badische Neueste Nachrichten.

Lapsevanemate sõnul ei olnud nad teadlikud, et kool oli tellinud bussi Eestist. Vanemate arvates on selline valik arusaamatu, võttes arvesse arvukaid halvasti hooldatud veokeid ja busse Ida-Euroopast, mida Saksa kiirteedel pidevalt kinni peetakse. Samuti peavad vanemad ökoloogiliselt küsitavaks bussi kohaletoomist 2200 kilomeetri kauguselt Tallinnast, et viia noored Bühlist Berliini.

Kooli direktor Steffen Faller teatas aga, et tal polnud aimugi, et reisifirma bussi Eestist tellis. Faller lubas, et midagi sellist enam ei juhtu.