Eesti suursaadik Rumeenias: siinsed meelevavaldused olid ägedad, aga siinsed eestlased ohus polnud

Eesti suursaadik Rumeenias Ants Froschi sõnul toimuvad välirumeenlaste organisatsioonide eestvedamisel suured meeleavaldused valitsuse vastu. "Meeleavaldajad peamised nõudmised on valitsuse tagasi astumine, õigussüsteemi lammutamise peatamine ja korruptsioonile lõpu tegemine ning korruptantide eemaldadamine valitsusest," kommenteeris Frosch.

Diasporaa organisatsioonid hakkasid Froschi sõnul sotsiaalmeedias ette valmistama meeleavaldust ja teised läksid nende eeskujuga kaasa ning möödunud nädalavahetusel toimusid Rumeenias suured meeleavaldused.

"Reedel toimus Froschi sõnul äärmiselt suur meeleavaldus Viktoria väljakul, mõnesaja meetri kaugusel saatkonnast. Seal asub ka valitsuse hoone. Hinnanguliselt võis tipphetkedel olla koos ligi sada tuhat inimest," ütles Frosch.

Õnneks saatkonna juures midagi hullu ei juhtunud. Tossu ja paugutamist oli saatkonna juures aga päris kõvasti. "Elan ka ise suhteliselt lähedal sellele kohale, sündmuste keskmele ja kõik see oli suurepäraselt ka mulle rõdule kuulda. Arvan, et saatkond ei olnud ohus, sellele tänavale suurem möll ei jõudnud. Tegu on kõrvalise tänavaga, mis asub peamagistraalist kõrval," ütles Frosch.