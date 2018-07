Eesti piiri ületanud kolme "egiptlase" kodakondsus vajab põhjalikumat kontrolli

Võrumaa piiri ületanud kolm meest asuvad menetluse ajaks kinnipidamiskeskuses, kuni politsei selgitab välja, millise riigi kodanikega on tegemist.

14.juulil pidasid piirivalvurid kinni Võrumaa piiriäärsel alal kolm araabia keelt kõnelevat ja ennast egiptlasteks nimetanud 25-30-aastast meest.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja sõnul ei olnud piiriületajatel dokumente kaasas ja hetkel ei ole veel teada kas tegemist on üldse egiptlastega, nii nagu mehed ise väidavad.

Hetkel on nad paigutatud kinnipidamiskeskusesse seniks, kuni menetlustoiminguid tehakse. "Pärast menetlust otsustatakse, mis neist saab, kas jäävad siia või saadetakse tagasi Venemaale," ütles politsei pressiesindaja.

Menetluse näol ei ole tegu lihtsa protseduuriga ning võib kesta kuid.

Kinnipidamisel vaatas kiirabi meeste tervisliku seisundi üle, kuivõrd üks meestest kurtis halba enesetunnet. Mehed olid pisut alajahtunud, kuid haiglaravi ei vajanud. Nüüd on meeste tervis parem, ütles pressiesindaja.

Piusa kordoni juht Valmar Hinno sõnas, et surve rohelisele piirile on viimastel nädalatel kasvanud. „Lähiaja prognoos näitab, et surve piirile võib kasvada veelgi, sest seoses jalgpalli MMiga on Venemaale tulnud tuhandeid inimesi, kes võivad end fänniks nimetades püüda illegaalselt Euroopasse pääseda,“ märkis ta.

Tänavu on kagupiiril avastatud 11 ebaseadusliku piiriületuse juhtumit, mullu samal ajal 18 juhtumit.