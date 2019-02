Eesti andis USA-le välja Talibani heaks tegutsenud Afganistani narkoterroristi

2018. aasta augustis müüs Manaf DEA salaagendile Afganistanis kümme kilogrammi heroiini pärast seda, kui salaagent oli talle öelnud, et heroiin imporditakse lõpuks USA-sse müügiks New Yorgis. Manaf ütles salaagendile korduvalt, et maksis seoses saadetise ettevalmistamisega Talibanile, ja teatas, et tulevasi heroiinisaadetisi valvavad ja transpordivad Talibani relvastatud liikmed. 2018. aasta augustis korraldas Manaf tuhandete dollarite ülekandmise, mis ta arvas olevat narkotulu, isikutele, kelle kohta Manafile öeldi, et nad on Haqqani võrgustiku liikmed. Edasi lubas Manaf varustada salaagenti tuhandekiloste laadungite heroiiniga importimiseks USA-sse.

53-aastase Manafile esitati süüdistus katses importida heroiini USA-sse, narkoterrorismis ja narkoterrorismi katses. Süüdimõistmise korral ootab Manafi esimese süüdistuse eest eluaegne vanglakaristus, millest tuleb kindlalt ära kanda kümme aastat, ning teise ja kolmanda süüdistuse eest eluaegne vanglakaristus, millest tuleb kindlalt ära kanda 20 aastat.

New Yorgi lõunaringkonna prokurör Geoffrey S. Berman kiitis DEA erioperatsioonide divisjoni kahepoolsete uurimiste üksuse, DEA Euroopa regionaaldirektori, DEA Kopenhaageni, Canberra, Dubai, Islamabadi, Kabuli, New Delhi ja Sydney büroode, Eesti valitsuse ja Austraalia kriminaaljuurdluskomisjoni väljapaistvat tööd.