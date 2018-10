Eepiline tagaajamine: politseikoer Nacho tabas metsast roolijoodiku

Täna öösel kella 1.40 paiku märkasid Kunda linnas patrullinud politseinikud kahtlase sõidustiiliga Volkswagen Passatit ning neil tekkis kahtlus, et juht võib olla joobes. Politseinikud andsid juhile peatumismärguande, mida mees eiras ning jätkas sõitu. Pärast kümmekond minutit kestnud tagaajamist, mis kulges läbi linna ja ka külavaheteede, sõitis mees vastu liiklusmärki ning tema juhitud auto rehv purunes. Mees põgenes autost, milles viibis ka kaasreisija ning jooksis metsa. Kaasreisija, 20-aastane naine jäi autosse.

Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Reigo Loginov sõnas, et kuigi mehe põgenemisest kuni koera sündmuskohale jõudmiseni oli möödas ligi tund, võttis Nacho koheselt jälje üles. „Nacho ja koerajuht Raul Bamberg asusid jälgi mööda teele ning jõudsid kahe kilomeetri kaugusele metsa. Koer andis märku, et otsitav võib olla läheduses, kuid mees politseinike korralduste ja hoiatuste peale peidust välja ei tulnud,“ lisas ta.

Paari minuti pärast pidas Nacho mehe kinni. Mees üritas koera ka lüüa, kuid see tal ei õnnestunud. Mehele osutati metsas ja pärast ka arstide poolt esmaabi ning seejärel toimetati ta arestimajja.

Politsei alustas süüteomenetlust. Juhi täpne joove selgub ekspertiisis.

Reigo Loginov sõnas, et on äärmiselt vastutustundetu joobeseisundis rooli istuda ning hirmust politsei ees veel raskemaid rikkumisi toime panna. „Joobes juhil jagub autorooli istudes julgust küll, kuid vilkureid nähes saadakse oma teo tõsidusest aru. Selle asemel, et oma tegude eest vastutust kanda, sõitis mees politsei eest ära, põhjustas liiklusõnnetuse ja põgenes. Kõige selle juures pani ta ka ohtu oma kõrvalreisija,“ kirjeldas Loginov juhi vastutustundetut käitumist.