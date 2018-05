Eelmisel nädalal kadunud politseiniku otsingud jätkuvad täna Aegviidu ja Nelijärve ümbruses

Täna hommikul kogunesid politseinikud ja vabatahtlikud Aegviidu ja Nelijärve ümbrusesse kadunud politseinikku otsima. Politseinikud laiendavad otsinguid Aegviidu ja Nelijärve ümbruses.

"Oleme läbi töötanud rohkelt Tallinna ja ümbruse ning ühistranspordi kaamerasalvestisi, suhelnud lähedastega ning kontrollinud kõiki uusi vihjeid, kuid hetkel pole need tulemusi andnud. Mehe telefon on jätkuvalt välja lülitatud," ütles Ida-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Rainis Sinikas, kes juhib tänast otsingut. "Kontrollime uuesti Aegviidu ja Nelijärve ümbrust ning laiendame otsinguala. Vabatahtlike kõrval on maastikuotsingutel abiks ka droonid ja koerad."

Sinikas ütles, et politseinikke ja vabatahtlikke aitavad kohalikud jahimehed, kes tunnevad väga hästi piirkonda. "Kui märkate Mareki kirjeldustele vastavat meest, siis helistage numbrile 112. Suur tänu inimestele, kes on oma tähelepanekuid meiega juba jaganud," lausus Sinikas.

Marek on ligi 180 cm pikk, tugevama kehaehitusega ja heledama peaga. Tal võib seljas olla tume jope, jalas sinised teksad ning tumedad jalanõud.