Edgar Savisaar kohtuprotsessist: osa tunnistajaid pole minuga ealeski kohtunud

"Prokuratuuri padrunisalv on juba tühjaks jooksnud," teatab Edgar Savisaar oma Facebooki lehel.

"Ametnike kuulatakse tunnistajatena üle. Paljusid neist ei tunne ma üldse. Ühed ütlevad: oli linnapea; teised vastupidi: on linnapea. Mõned käivad pärast ülekuulamist ka kätt surumas," märgib ta.

"Asi on jõudnud nii kaugele, et suursündmuseks on seegi, kui keegi on minuga kohtunud või kuidagi suhelnud. Kahjuks tundub, et Evestus tahab minu ja kohtu aega veel pikalt raisata. Ma ei imesta, kui ta leiab veel sada ametnikku, keda tahab üle kuulata lihtsalt sellepärast, et ma ei saaks valimistega tegelda," arutleb ta. "Te olete kuulnud ametnike tunnistusi ja nende ütlusi. Kas need ütlused on ikkagi nii kaalukad, et rahva poolt valitud ja legitiimselt määratud linnapea kaheks aastaks ametist kõrvaldada?"