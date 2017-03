Eakas naine, kelle aia sõitis kurikael pilbasteks ja põgenes: kui juht just maani täis ei olnud, siis pidi ta roolis magama jääma

Foto on illustreeriv

Teisipäeva hilisõhtul kuulis Tartumaal Vara vallas elav eakas naine hoovist kõva raginat ja hommikul selguski, et sündmuskohalt põgenenud juht oli talu uue piirdeaia pilbasteks sõitnud ning murdnud maha vastistutatud elupuud.

Metsakivi külas elav 78aastane Zoja on kiire taibuga naine, kes vajab paraku liikumisel karkude abi ning just seetõttu ei julgenud vastu ööd ragina peale välja vaatama minna.

"Juht oli jõudnud enne veranda kivivundamenti paremale pöörata," ütleb Zoja ja lisab, et külavahetee valgustatud ning kui juht just maani täis ei olnud, siis pidi ta roolis magama jääma.

Ühe aiaposti tugevad metallkinnitused tõmbas pauk kõveraks ja hoov oli täis purunenud autojuppe, mille järgi tegi politsei kindlaks, et sündmuskohalt lahkunud sõiduk võib olla Volkswagen.

Naine on kindel, et kurikael saadakse kätte, sest vaevalt et võõras satub õhtul kella kümne ajal suurest maanteest veidi eemal olevasse külla.

