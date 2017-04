DROONIFOTOD ja -VIDEO: Männikul sai kulupõlengus kannatada noor männimets

Männikul levis eile õhtul kulupõleng alale, kus oli ka noor männimets. Tuli levis mitmel hektaril mööda kuivanud heina ja männimetsa.

Eile kell 17.22 teatati häirekeskusele kulupõlengust Harju maakonnas Saku vallas Männiku küla juures. Sündmuskohale saabunud päästjad tõstsid õhku drooni, et teha kindlaks põlengu ulatus. Selgus, et põlengukohti oli noore männimetsa all kolm.

Päästjad asusid tule levikut piirama ja põlengut kustutama. Paar tundi hiljem märkasid päästjad veel kaht kohta, kus tuli vaikselt metsa all pinnases hõõguma oli löönud. Tulekahju kustutati lõplikult kella poole kümneks õhtul. Ühtekokku põles pinnas, kulu ja männinoorendik nelja hektari ulatuses.

Möödunud ööpäeval said Tallinna ja Harjumaa päästjad üheksa väljakutset maastikupõlengutele. Suurem osas kulupõlenguid olid kuni poole hektari suurused, kuid Männiku karjääri läheduses levis põlenguala mitme hektari ulatuses mööda kuivanud heina ning ka männimetsa.