Deltaplaani õnnetuse pealtnägija: see on tohutu tragöödia, ma pole terve öö magada saanud

Eile õhtul hukkus Raplamaal Kuusiku lennuvälja lähedal motodeltaplaan õnnetuses kaks inimest, 58-aastane mees ja 39-aastane naine.

"See on väga stressirohke, ma pole täna terve öö magada saanud ja kõik üritavad siin teavet saada, tuttavad helistavad ja telefon on kogu aeg punane, et mis, kus ja kes. Paljud arvavad, et see juhtus minuga," seletas anonüümsust palunud pealtnägija, kes tegeleb ka ise lennundusega, kirjutas Õhtuleht.

"See on väga raske, sest see tüdruk oli mulle väga lähedane ja see mees niisamuti. Seal tekkis üks tehniline rike ja võis olla ka piloodi eksimus. See tüdruku peigmees on samuti lendaja ja nii see tüdruk käiski temaga erinevatel lennuüritustel kaasas," meenutas pealtnägija ja lisas nukralt, et võttis täna töölt päeva vabaks.

