DELFI VILJANDIS | Prokurör: 17-aastase neiu tapmises kahtlustatav mees on varem kriminaalkorras karistatud ja tunnistab oma süüd

Eile Viljandis surnult leitud tütarlapse tapmises kahtlustatav 21-aastane noormees tunnistab oma süüd. On teada, et kahtlustatav tapja tundis oma 17-aastast ohvrit, ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk täna pärastlõunal Viljandis.

Eile pärastlõunal tuli päästekeskusele teade, et Viljandi järve äärest lõkkeplatsi juurest on leitud noore naise surnukeha. "Eile õhtuks oli kindlaks tehtud isik, kes oli hukkunud. Hukkunuks osutus 17-aastane kohalik neiu. Kogutud tõendite pinnalt peeti kahtlustatavana täna öösel kinni 21-aastane noormees, kes on toimetatud Viljandi arestimajja, temaga toimuvad uurimistoimingud ja ta on kahtlustuses end süüdi tunnistanud. Lõpliku surma põhjuse ütleb meile lahang," ütles Tikk.

Prokuratuur otsustab homme, kas taotleda noormehe vahistamist või mitte. "Ta on varasemalt kriminaalkorras karistatud, ta elukoht oli väljaspool Viljandit. Ta peeti kinni Lääne-Virumaal," kirjeldas prokurör noormeest. Prokuröri kinnitusel ei ole hetkel teateid tegu pealt näinud tunnistajatest.

Surnukeha leiti Viljandi järve lähedalt linnast umbes kilomeetri kauguselt. Surnukeha leiti järveäärsest madalamast kohast, kus see polnud koheselt nähtav. Järsakust ülespoole jääb aga looduskaunis koht, kus on hea vaade nii Viljandi järvele kui linnale ja sellest läheb läbi ka terviserada. Hukkunud tüdruku mälestuseks toodud küünlad olid paigutatud just künka peale.

"Esialgsed tõendid ning kahtlusaluse ütlused viitavad kuriteole ja vägivaldsele surmale, kuid täpne surma põhjus selgub siiski lahangu käigus," ütles Tikk. "Täna teadaoleva informatsiooni põhjal oleme seisukohal, et prokuratuur taotleb kohtult kahtlustatava vahistamist, kuid lõpliku otsuse selle osas langetame pärast esmaste lahangutulemuste saamist," lisas prokurör.

Viljandi jaoskonna juhi Künter Pedoski sõnul on selline raske kuritegu noore naise vastu üldiselt rahulikus Viljandis erandlik ja mõjutab olulisel määral kohalike turvatunnet. "Andsime politseinikena endast parima, et võimalik kahtlusalune kiirelt välja selgitada ja kinni pidada. Kuigi noore inimese elu see tagasi ei too, saame kinnitada, et kahtlustatav on kinni peetud ja uurimise all," ütles Pedosk.

Kriminaalmenetluse raames selgitatakse välja ka neiu surmale eelnenud sündmused. Esialgsetel andmetel olid kahtlustatav ja hukkunu omavahel tuttavad.

Kriminaalmenetlus käib tapmist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel ja kriminaalasja uurimist juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur ning viib läbi Lõuna prefektuur.

Mis juhtus?

Laupäeva päraslõunal kella 12.30 paiku teatasid juhuslikud möödujad häirekeskusele Viljandi-Rõngu tee esimesel kilomeetril lõkkeplatsi juures kraavipervel olevast naise surnukehast.

Sündmuskohale suundusid politseiuurijad, kriminalist, kohtuarst ja teised korrakaitsjad, et koguda sündmuskohalt kõik tõendid, mis võimaldaks neiu surma põhjuse ja samal ajal ka tema isikut selgitada. Õhtupoolikuks õnnestus politseil kindlaks teha, et hukkunu näol on tegu 17-aastase kohaliku neiuga, misjärel viis politsei kurva sõnumi ka naise perekonnani. Surma täpne põhjus selgitatakse kohtuarstlikul lahangul.