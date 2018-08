DELFI VIDEOREPORTAAŽ | Raadiku munitsipaalmajade elanikud: Olukord on läinud üha kriminaalsemaks, rahumeelsed elanikud kannatavad joomise ja lärmi käes

Reede õhtul lasti Lasnamäel Raadiku tänaval asuvas kortermajas õhkrelvast 47-aastast meest, kes toimetati haiglasse. Tema seisund ei ole eluohtlik. Raadiku munitsipaalkorterite elanike sõnul on korralagedus läinud ainult hullemaks, sest lastega perede sekka on üha enam kolinud asotsiaalseid inimesi, sealhulgas endisi vange.

Eile peeti tulistamise sündmuspaigas kinni politsei tööd seganud ja relvataolise esemega ähvardanud 25-aastane mees, keda politsei õhkrelvast laskmises ei kahtlusta. Pealtnägijate sõnul lasti õhkpüssiga kõrgest tornmajas aknast ning sihikule võeti kaks erinevat punkti maja ümbruses, kus istusid öötunde nautivad inimesed. Pihta saanud mehe kõrval istunud Kristo (videos sinise nokkmütsiga) ei saanud ise päris täpselt aru, kust lasud tulid, aga ka tema sõnul räägitakse, et tornmaja akendest.

Raadiku munitsipaalmajas elav proua rääkis, et olukord on relvadega vehkimiseni läinud, sest majade ümber on tekkinud ohtralt joodikuid, kes majade ümber kella poole üheni joovad ja karjuvad. "Kõik kostab siin hästi korteritesse. Üks mees karjus, et need olid tema poja mängupüstolid ja läks kaklema teise mehega, mis peale politsei pani nad autosse kinni. Räägitakse, et lasud tulid tornmajast," ütles proua täna Delfile. Ta elab maja vastas, kust lasud tulid ning jälgis öiseid sündmusi koduaknast. Temaga samas majas on ka noortekeskus Raadiku noortestaap.