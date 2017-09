DELFI VIDEOD ja FOTOD | Keila linnas huligaanitseva noortekamba arvel on sel aastal juba 67 süütegu

Keila linna elanikud on hädas huligaanitseva noortekambaga, kelle pättustest on saanud kriminaalkuriteod.

Tallinna vahetus läheduses asuv Keila linn, kus elanikke ligikaudu kümme tuhat, on pealtnäha rahulik paik. Küll aga on viimase aasta jooksul pead tõstnud kamp noori, kes linnaelanikke terroriseerib. "Kui räägime täna väljakujunenud tuumikust, kes on tõesti Keila linnas toime pannud suurel hulgal erinevaid süütegusid, siis töö selle tuumikuga algas 2016 aasta augustis," kommenteerib olukorda Lääne-Harju politseiosakonna juht Veiko Randlaine.

Keila linnas on käesoleval aastal registreeritud 99 alaealistega seotud süütegu ja 67 korral on kaasosalised ka kõnealuse noortekamba liikmed. Randlaine sõnul koosneb kamp kaheksast alaealisest, liikmete vanus algab neljateistkümnendast eluaastast.

” Alguses soditi bussipaviljone ja lõhuti prügikaste, nüüd aga murravad vandaalid kohalikesse kauplustesse ja varastavad.

Linnakodanike sõnul on süüteod ajaga aina hullemaks läinud. Alguses soditi bussipaviljone ja lõhuti prügikaste, nüüd aga murravad vandaalid kohalikesse kauplustesse ja varastavad nii raha kui ka ettevõtete inventari. Eelkõige teeb linnakodanikke murelikeks see, et politsei ei ole suutnud seni noortekampa karistada.

Randlaine sõnul on politsei korduvalt alaealisi vastutusele võtnud. "Neile on tehtud trahvi, nad on suunatud alaealiste komisjoni, neile on määratud ühiskondlikku kasulikku tööd," selgitab ta olukorda. Ta lisab, et sageli tuleb sellistel juhtudel põhjuseid otsida ka sügavamalt. "Noorukitega töötavad igapäevaselt kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, noorsoopolitseinik, kes lisaks lastele pakuvad tuge ja abi ka nende perekondadele," ütleb Randlaine. "Tänaseks päevaks on noored kinni peetud ja kolm isikut ka suunatud erikooli," lisab ta.

Linlaste sõnul istuvad noored sageli tundide viisi Keila keskpargis, lärmavad ja hõiguvad möödujate suunal vulgaarseid väljendeid ning rüüstavad parki. Keila mees Margus ütles, et kord käis ta noori korrale kutsumas. "Nägin, et nad rapsivad ja lõhuvad seal puid ning ärritusin. Püüdsin noorukeid korrale kutsuda, aga järgmisel hetkel sain hoopiski selja tagant lasu kuklasse," räägib Margus. Ta täpsustab, et tegu oli siiski kollaste plastkuulide ja mängupüstoliga.

Huligaanitseva kambaga on probleeme olnud ka teistel linnaelanikel. Augustikuu jooksul murti kolm korda sisse Haapsalu maanteel asuvasse Keila lemmikloomapoodi. "14., 16. ja 21. augustil on lemmikloomapoodi sisse murtud," ütleb loomapoe omanik Jaane Valtna. Esimesel korral viidi kaasa kassas olev sularaha ja mõned esemed. "Lisaks sularahale võeti kaasa arvuti ja tehnika, veidi muud kaupa ja tööriistu," lisas Valtna. Maja akendele olid paigaldatud trellid ning kõik uksed on seestpoolt mitmekordselt kinni pandud. "Pärast esimest röövretke panime uste ette prussid ja lõime laudadega kinni, aga ega seegi neid takistanud," osutas Valtna ehitusjärgus oleva teise korruse uksele, mille kaudu pätid sisenesid.

Kõige suurem pettumus tabas Valtnat siis, kui ühel ööl juhtus vandaalitsevat noortekampa nägema vastasmaja elanik, kes neile ka politsei kutsus. "Ta ütles ametivõimudele, et ei julge midagi ise ütlema minna, sest tegu on suure kambaga. Politsei aga sellest välja ei teinud," möönis loomapoe omanik. Tekitatud kahju suurust Valtna täpselt öelda ei osanud. "Arvan, et see jääb umbes 1500-2000 euro kanti," selgitas ta. Sinna juurde aga lisandub kindlustuse omavastutus, remonditööd ja valvesüsteemi paigaldus.

"Käesoleval aastal oleme tõesti silmitsi seisnud sellega, et noortekambad on sihilikult hakanud lõhkuma ja rüüstama Keila linna vara," räägib G4S Eesti juhtimiskeskuse juht Reiko Tääker. Varaks on tihti olnud pingid, bussipeatuse ootepaviljonid, elektrikapid, lauluväljakul olevad asjad ja terviserajal olev atribuutika, mida on kerge lõhkuda.