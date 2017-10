DELFI VIDEOD, FOTOD JA BLOGI | Politsei tulistas Tallinna südalinnas kahe noaga vehkinud meest, kes suri hiljem haiglas

Politsei pidi Tallinna kesklinnas nugadega ringi kõndinud mehe peatamiseks teenistusrelva kasutama. Mees suri hiljem haiglas.

"Kell 11.10 tuli teade hirmunud inimestelt, et mööda Harju tänavat liigub meesterahvas, kellel on käes kaks nuga," ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava Delfile.

Selle peale reageerisid sündmuskohale korrakaitsjad, kes andsid mehele korralduse noad maha visata, mida ta eiras korduvalt. Selle peale tegid korrakaitsjad hoiatuslasud õhku, mida mees endiselt eiras. Selle peale hakkas ta lähenema korrakaitsjatele noaga ähvardades, mistõttu pidid korrakaitsjad kasutama teenistusrelva mehe peatamiseks.

Mees sai raskelt vigastada ning viidi haiglasse, kus ta kella 12 ajal suri.

Politseinikud ega keegi teine vahejuhtumis vigastada ei saanud. Ohtu inimestele ei ole.

Politsei selgitab praegu juhtumi täpsemaid asjaolusid.

Delfi andmetel oli ründaja 1984. aastal sündinud Eesti kodanik, kellel puudus kriminaalne taust.

Sündmuskoht Jaani kiriku ja R-kioski vahel on piiratud politseilintidega.

Raekoja platsi lähedal tänaval töötavate inimeste jutu järgi oli mees tulnud lühikeste teksapükstega ja paljajalu korraks Raekoja platsile, vaadanud ringi ja läinud mööda Harju tänavat tagasi. Ja siis, kui ta oli tagasi minema hakanud, sõitis politsei talle juba järel.

Ühe müüja sõnutsi arvas ta, et tegemist oli Halloweeni kostüümiga.

Vabaduse väljaku tulistamise pealtnägija ütles Delfile, et mees tuli, paljajalu, kaks nuga käes.

"Kahe noaga keskealine mees tuli Raekoja platsi poolt. Jaani kiriku juures jõudis tema juurde politsei, politseinikud käskisid tal noad maha visata. Mees hakkas hoopis jooksma politseinike suunas, politsei tegi hoiatuslasu õhku ja tulistas seejärel tema pihta," kirjeldas Delfi fotograaf ärevaid sündmusi Tallinna kesklinnas.

Kolmas sündmuse tunnistaja ütles, et ta kuulis 5 lasku, aga seda, et mees ringi jooksis, ei näinud. "Teen arvuti taga tööd, akna peal pidevalt ei ole. Ise arvasin, et keegi laseb päise päeva ajal rakette. Mehele tehti kunstlikku hingamist ja siis viidi ära. Nüüd on jäänud paar politseid ja Jaani kirik on ümber piiratud,“ kirjeldab Vabaduse väljaku lähistel töötav kodanik Delfile.

Pressikonverents on lõppenud! Ajakirjanik: Kas teie hinnangul jõudis politseipatrull piisavalt kiiresti? Jaani: Minu hinnangul jõudsime kohale väga operatiivselt. Jaani: Ametnik, kes meest tulistas, on mõnda aega politseis töötanud. Politseiametnikud saavad ka ise tuge psühholoogilises vaates. Jaani: Mina ei näe tänase olukorra puhul ühtegi teist lahendust. Ajakirjanik: Kas mehega oli enne tulistamist mingist suhtlust? Jaani: Mehele anti hoiatusi, aga ta ei reageerinud. Ajakirjanik: Kas mehel oli otsaette kirjutatud "loll"? Jaani: jah, tal olid eri märkmed markerpliiatsiga joonistatud. Ajakirjanik: Kas mees võis olla psüühiliselt haige? Jaani: Teeme detailideni selgeks, kust mees tuli jne, lisaks tema tervislik seisundi jne. Pern: Isiku puhul ei ole tuvastatud viiteid kuritegelikule taustale. Ajakirjanik: Kui palju on selgeks tehtud, et kuidas peab politseinik relva kasutama. Kas ta peab sihtima jalga või peab ise otsustama? Jaani: Politseiametnik otsustab ise. Nagu ma ütlesin, et kasutame erinevaid stsenaariume. Minu hinnang on see, et see olukord sai lahendatud nii, nagu pidi. Ajakirjanik: Miks politsei ei kasutanud muid enesekaitsevahendeid? Jaani: Kui rünnatakse väga lühikese vahemaa tagant külmrelvaga, siis kasutame alati tulirelva. Kristian Jaani: Tallinna ja Eesti inimestel oht puudub. Tegemist oli 33-aastase Eesti kodanikuga. Taavi Pern: Vahetult pärast sündmus alustati kriminaalmenetlus tapmiskatse paragrahvi alusel. Püüame tuvastada, kas tegemist võis olla inimese tervisiliku seisundiga. Tahame välistada, et sündmusega oli seotud kaasosalisi. Alustuseks räägib Põhja prefekt Kristian Jaani: Häirekeskus sai esimese väljakutse kell 11:04. Kõnesid tulid rohkem kui üks. Patrull reageeris väljakutsele, samal ajal häirekeskus jälgis kaamerast isiku liikumist. Politsei jõudis sündmuskohale vähem kui kümne minutiga ja sai mehega kontaktki Harju tänava ja Vabaduse väljaku nurgal. Mees oli politsei ees kahe noaga, politsei andis korduvalt korraldusi, et ta noad maha paneks, mees ei allunud korraldustele ja hakkas liikuma politseiametnike suunas. Politsei tegi 3 hoiatuslasku ja ühe lasu pihta. Pressikonverents algas! Pressikonverentsi algus viibib, kuid Delfi on valmis vahendama konverentsil kõlavat infot nii otsepildis kui blogis. Kohe algaval pressikonverentsil annavad selgitusi Põhja prefekt Kristian Jaani ja Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern. Õige pea, kell 13.15 algab pressikonverents, kus politsei selgitab juhtumi täpsemaid asjaolusid.

