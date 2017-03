DELFI VIDEO: Prokurör selgitab: Lasnamäel korteris raskeid põletushaavu saanud süürlanna juhtumis pole välistatud ka kuritegu

Eile õhtul viidi Lasnamäe linnaosas asuvast Majaka tänava korterist kella 17.30 paiku haiglasse raskete põletushaavadega 22-aastane naine, Süüriast pärit sõjapõgenik.

Möödunud juunis Kreekast Eestisse saabunud sõjapõgenike pere (22-aastane naine, 19-aastane mees ja 2,5-aastane laps) elavad Majaka tänaval gaasipliidiga korteris. Eile kella 17.30 ajal kutsuti sinna kiirabi põletushaavu saanud naisele.

Hetkel ei ole selge, mis korteris täpselt juhtus ning mis asjaoludel naine tõsiseid põletushaavu sai, kuid kindel on, et naine kutsus endale ise kiirabi. Lisaks on teada, et naisel oli kergesti süttiv riietus.

"Praegu on ta meedikute hoole all ja teadvusteta väga raskes seisus. Küll aga tema oli see, kes kutsus endale kiirabi. Kui kiirabi sinna korterisse jõudis, oli ta juba väga raskes seisundis," selgitas prokurör Saskia Kask Delfile. Prokuröri sõnul on alust arvata, et põletushaavad tekkisid naisel Majaka tänava korteris ning samal ajal viibisid temaga koos kodus tema abikaasa, 19-aastane süürlane, ja nende väike laps.

Kolm versiooni laual

Juhtunu osas on politseil uurimiseks kolm versiooni: kas tegemist oli õnnetusjuhtumi, enesetapukatse või kuriteoga. "Ja kui (on tegemist - toim.) kuriteoga, siis saab selle kuriteo toimepanijaks ehk süütajaks olla ainult siis tema noor abikaasa," lisas prokurör.

Viimase versiooni kontrollimiseks on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist ettevaatamatusest. Süü tõendamisel kaasneb rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus.

"Aga ma rõhutan veel, et kõik need kolm varianti on praegu täiesti võrdselt laual ja politsei teeb endast kõik oleneva, et tõde välja selgitada," lisas Saskia Kask.

Kuna 22-aastane naine on teadvusetuna haiglas, ei ole temalt juhtunu kohta ütlusi saada. 48 tunniks on kinni peetud ning üle kuulatud naise 19-aastane abikaasa. Ka pärast noormehe antud ütlusi on laual kõik kolm uurimisversiooni ning väidetavalt vastuoluliste ütluste pärast ei ole tänaseks välistatud ükski versioon. On teada, et mees üritas naist veega kustutada. Kas korteris võis olla süttivat vedelikku, pole teada - see selgub korterist kogutud materjalide ekspertiisi tulemustest.

"Ma kahjuks ei saa avaldada, mida ta täpsemalt rääkis, sest neid ütlusi me praegu kontrollimegi: nende vastavust tõele ja tema esitatud versiooni," kommenteeris Saskia Kask. "Kõik need kolm versiooni on täpselt võrdselt meil uurimise all," sõnas Kask.

Perel pole varem politseiga probleeme olnud.