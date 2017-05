DELFI VIDEO | PPA sisekontrollibüroo juht: piirivalvurite õnnetuse põhjustas asjaolu, et meeskonnaliige lasi käed suure kiiruse pealt roolist lahti

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroo juhi Raul Vahtra sõnul põhjustas kahe piirivalvuri hukkumisega lõppenud õnnetuse asjaolu, et paadijuht lasi kiirelt liikunud veesõiduki roolist lahti.

Raul Vahtra rääkis, et PPA on kriminaalmenetlusega tuvastanud, et vahetult enne õnnetust liikus paat suurel kiirusel, ligi 30 sõlme ehk 54 km/h ja tegi äkilise manöövri ning pöördus paremale, mille tulemusel paiskusid meeskonnaliikmed paadist välja.

"Täna oleme arvamusel, et selle õnnetuse põhjustas asjaolu, et roolis olnud meeskonnaliige lasi käed suure kiiruse pealt roolist lahti. Tulenevalt selle paadi roolimehhanismist, mis oli trossülekandega, äärmiselt tundlik, siis see paat keeras ja tegigi selle järsu manöövri," kirjeldas Vahtra.

"Nagu ma ütlesin, paiskusid selle manöövri tulemusel meeskonnaliikmed vette. Kuna see õnnetus toimus suure kiiruse juures, siis vette paiskumisest said nad ka tugeva põrutuse. Me usume täna, et see võis olla ka põhjuseks, miks üks meeskonnaliige ei suutnud päästevesti avada ja teine meeskonnaliige suutis küll avada, aga ei suutnud selle päästevesti rõhku enda jaoks parajaks reguleerida, mille tulemusena oli surma põhjuseks lämbumine," selgitas Vahtra.

Ta lisas, et rolli võis mängida ka temperatuurišokk, mis koosmõjus põrutusega võiski põhjustada olukorra, kus piirivalvurid olid mõne hetke vältel oimetud ega ei suutnud enam aktiviseerida päästevahendit või nendega õigesti ümber käia ehk survet vähendada.

PPA tegi Soomes sõltumatu labori poolt ekspertiisid mõlemale – nii paadile kui vestidele – ning eksperdid kinnitasid, et mõlemad on tehniliselt korras ja vastavad eurostandarditele. "Vestid olid värskelt hooldatud ja seega võime kinnitada, et õige kasutamise korral olid nad täiesti turvalised ja töökorras," ütles PPA sisekontrollibüroo juht.

Vahtra sõnul on PPA nii traagiliste õnnetuste vältimiseks intensiivistanud treeningprogramme. "Püüame tagada, et meie ametnikud saavad igati hea ettevalmistuse. Me oleme soetamas värsket varustust: nii uusi paate kui ka päästeveste või spetsiaalseid kostüüme, mis aitaksid vette kukkumisel veepeal püsida isegi seda aktiviseerimata. Nii et loodame, et tulevikus on isegi selliste õnnetuste puhul traagiliste tagajärgede tõenäosus kindlasti kordades väiksem."

Kaheliikmeline piirivalvurite meeskond läks merele 28. juunil kella 17 ajal ja nende ülesanne oli patrullida. Ühtegi väljakutset sel perioodil piirkonnas ei olnud ning enne õnnetusse sattumist ei tulnud meeskonnalt ka abikutset või muud informatsiooni.

Kella 19.15 ajal leiti Voosi kurgus kaldast paari kilomeetri kaugusel Haapsalu politseijaoskonna mootorpaat. Paadi mootor töötas, paat tiirutas koha peal ja meeskonda selle pardal ei olnud. Kella 19.45 ajal leiti paadi lähistelt uppununa Tarmo Kammer ja kella 20.05 ajal Renee Karki surnukeha.