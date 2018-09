DELFI VIDEO | Massikakluse haljasala Mustamäel: kortermajade ja spordihoone vahetu lähedus, jäljed joomingust ja rüselusest

Männi, Lepistiku, Kadaka ja Parditiigi parkides on tööl pargivahid, kes vastutavad parkide puhtuse eest. Kutsutakse korrale ja antakse korrarikkumistest teada linnaosa valitsusele, politseile ja MUPOle. "Lisaks sõlmisime kevadel veel patrull-lepingu turvafirmaga G4S," pani Laats südamele, et kõigil oleks Mustamäel hea ja turvaline elada.

Ta sõnul pole asi ainult metsade või parkide pimedates nurkades, vaid inimestes. "Miks meil seda tehakse – ja järjest nooremad, ja järjest rohkem, see on küsimus. Tõsine küsimus, millele me peame kõige kiiremas korras vastuse leidma," jäi Laats murelikuks. Lahendusena ei saaks ta sõnul panna "iga puu ja põõsa kõrvale püssimeest valvama, et inimesed ei lõhuks ega lagastaks."

Haljasala lagastatust kommenteerides vastas linnaosavanem Laats, et neid koristakse sõltuvalt asjaoludest kas iga päev või korra nädalas. "Samas on kibe tõde see, et linnaosas võib heakorra olukord muutuda äärmiselt kiiresti, ka ühe päevaga päris kõvasti," tõdes Laats. On küllalt juhuseid, kus keskpäevaks korda saanud piirkonnast jääb õhtuse kontrolli käigus mulje, et seda ei ole mitte keegi ega mitte kunagi koristanud. "Nii et kui oma silmaga hommikust pilti ei oleks näinud, ega siis usukski," ütles linnaosa vanem.