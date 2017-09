DELFI VIDEO | Maardus põlenud korteri omanik: äkki on keegi minu peale vihane ja süütas mu kodu

Maardus põles eile sotsiaalmajas korter. Selle omanik oletab, et ehk oli tegu süütamisega. "Ma ei jätnud pliidile mitte midagi," rõhutab ta. "Juhtmed on uued, korter oli suurepärases seisus."

Eile hilisõhtul kell 23.57 teatati häirekeskusele, et Maardus Kallasmaa tänaval põleb kolmekorruselise sotsiaalmaja üks teise korruse korter.

Suits levis maja teistessegi ruumidesse. Päästjad evakueerisid majast viis inimest, osad tõmbredeli abil akende kaudu, osad toodi välja läbi trepikoja.

Kiirabi toimetas haiglasse seitse kannatanut, kes olid hinganud sisse tulekahjust tekkinud suitsu, nendest üks oli kaotanud põlengu ajal ka teadvuse.

Delfi käis täna Maardus kohal. Paljud kohalikud ei teadnudki, mis juhtus. Selgub, et maja on siiski kurikuulus. Üks inimene arvas, et ehk tapeti seal eile keegi ära.

Maja läheduses istus nukralt murul aga vanem mees, kelle korter süttis. "Käisin poes ja külas, kui tagasi jõudsin, siis olid kõik kohad suitsu täis," ahastab ta.

Ta märgib, et tahtis majja tormata, ent päästjad hoidsid teda tagasi. "Ma ei jätnud pliidile mitte midagi," rõhutab ta. "Juhtmed on uued, korter oli suurepärases seisus."

"Äkki keegi süütas," mõtiskleb ta. "Põhjust ei tea, aga ehk on keegi minu peale vihane."

Mees ise aga on väga õnnetu. Ta ütleb, et elas majas 14 aastat, ent nüüd pole mitte midagi alles. Kõik hävis, isegi riided.

Päästeametist kinnitati, et tulekahju täpsemad asjaolud selgitab uurimine.