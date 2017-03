DELFI VIDEO: Lasnamäe süürlane võeti naise süütamise kahtlustusega vahi alla

Kohus võttis täna kaheks kuuks vahi alla Lasnamäe süürlase, keda kahtlustatakse oma abikaasa süütamises, mille tagajärjel sai ta raskeid vigastusi ja on nüüd koomas.

Prokurör Saskia Kase sõnul annavad uurimistulemused praegu põhjust kahtlustada kuritegu. "Kui üleeile, vahetult peale seda sündmust oli meil kolm uurimisversiooni; esiteks, et tegemist võib olla õnnetusega, teiseks, et tegemist võib olla enesetapukatsega ja kolmandaks, et tegemist võib olla kuriteoga. Tänaseks, peale väga intensiivset tööd oleme välja selgitanud, et kõige tõenäolisemalt oli siiski kahjuks tegemist kuriteoga," ütles Kask.

Ta ei täpsustanud, mis teisipäeva õhtul selles korteris juhtuda võis ja mida vahi alla võetud mees ülekuulamisel rääkis.

7. märtsil kella poole kuue ajal õhtul sai kiirabi kutse Lasnamäele, kus põletushaavu oli saanud 22-aastane naine. Naine kutsus endale kiirabi ise.

Eile õhtul oli raskeid põletushaavu saanud süürlanna on jätkuvalt haiglas väga raskes seisus.

Prokuröri sõnul on alust arvata, et põletushaavad tekkisid naisel kodus, kus samal ajal olid ka tema abikaasa, 19-aastane süürlane, ja nende väike, kahe ja poole aastane laps. Süüriast pärit sõjapõgenike pere saabus Eestisse möödunud juunis Kreekast.