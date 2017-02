DELFI VIDEO JA FOTOD: Vaata relvastatud kurjategija kinni nabinud politseikoera Dexterit ja tema venda Daxi

Politseikoer Dexter peatas möödunud laupäeval kinni relvataolise esemega vehkinud kurjategija, kes ähvardas oma naist tappa. Kokku on Dexter viie väljakutse jooksul kinni nabinud neli korrarikkujat.

"Päris tubli saavutus noore koera kohta," kommenteeris Tartu politseijaoskonna vanemkoerajuht Rauno Rammo.

Pärast edukat retke premeeritakse Dexterit korraliku liha- või vorstikäntsakaga. Vabal ajal lastakse politseikoeral olla lihtsalt koer ja teha koeratempe: mängida laste ja koduloomadega, teha ka lollusi, ringi joosta ning loomulikult puhata. Dexteri lemmik mänguasi on kollane pall, mida ta ka tööpostile kaasa võtab.

Politseikoerad Dexter ja Dax Foto: Anni Õnneleid

Seotud lood: Politseikoer pidas Tartumaal kinni naist tappa ähvardanud kurjategija

"Tema saatus määrati ära juba siis, kui ta sündis. Kui ta Saksamaal toodi meile, siis oli juba teada, et temast saab politseikoer," kirjeldas Tartu politseijaoskonna vanemkoerajuht Rauno Rammo.

Videos on lisaks Dexterile näha samuti politseikoerana tegutsevat Dexteri pesakonnakaaslast Daxi.

Dexter sai suure tähelepanu osaliseks pärast seda, kui pidas laupäeval, 18. veebruari õhtul Tartumaal ühe talumaja juures kinni kurjategija. Nimelt sai häirekeskus kella 21 paiku teate, et Tartumaal ühe talumaja juures vehkis 27-aastane joobes mees relvataolise esemega oma endise elukaaslase suunas, ähvardas naist tapmisega ning tegi mitu lasku. Olukorda raskendas tõik, et ohtlike sündmuste keerises oli ka naise laps.

Loe veel

Kõrgeima kategooria väljakutse anti Tartu kiirreageerijatele, kes suundusid sündmuskohale koos patrullis olnud teenistuskoeraga Dexter. Kuuldes, et sündmust tuleb lahendama politsei, põgenes ähvardaja talumaja juurest ära. Sündmuskohalt avastas politsei padrunite kesti, mis esialgsel hinnangul võidi lasta ka tulirelvast. Olgugi, et mees oli lahkunud, püsis naisele ja lapsele endiselt suur oht. Seepärast tegi politsei taktikalise plaani, kuidas mees tagasi maja juurde saada ning ta võimalikult kiiresti ning ohutult kinni pidada. Peagi naasiski mees maja juurde sihtides üht politseinikku relvataolisest esemest. Kuna politseinike korraldustele ta ei allunud, kasutati tema kinnipidamiseks teenistuskoera.

Teenistuskoer Dexter haaras mehel säärest ning politseinikud pidasid mehe kinni. Koeralt pureda saanud mehele anti esmaabi. Politsei selgitas, et esialgsetel andmetel kasutas mees läbipuuritud toruga stardipüstolis paukpadruneid, kuid ümber ehitatud relva saanuks kasutada ka tulirelvana.

Tartu politseijaoskonna vanemkoerajuht Rauno Rammo ütles, et Dexter on peagi kaheaastaseks saav tegus teenistuskoer, kelle kaasabil on lahendatud mitmeid raskemaid väljakutseid. "Ohtlikke kurjategijaid on ta kinni pidanud varemgi. Lisaks ajanud edukalt mitmete otsitavate inimeste jälgi maastikul. Suur osa tema töövõitudest on aga need, kus koera kohalolu juba ennetavalt agressiivsed inimesed maha rahustab ja ohtlikud inimesed alistuma sunnib," kirjeldas Rammo.

Antud juhtumit analüüsides selgitas ta, et politseinik võidab väga väärtuslikke sekundeid, kui saab ohtlikus olukorras kasutada teenistuskoera. "Sekund või paar võib tunduda olematu ajana, kuid sellest piisab tähelepanu kõrvale juhtimiseks ja ohu tõrjumiseks. Teenistuskoerad on politseitöös väga olulisteks abilisteks," kinnitas Rammo.

Täna tegutsevad Tartus ja selle lähiümbruses viis teenistuskoera, kellele plaanitakse lähiajal saada lisa kolme koera näol.