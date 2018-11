Delfi leidis Tarandilt röövitud prillid! Okulaare hoiustab ei keegi muu kui EKRE

Katusemeister Mart Rieberg sõnas Delfi reporteri küsimusele, kas Indrek Tarandi päikeseprillid võttis tema, kõlava häälega jaatavalt. "Jah, prillid olid minu käes, aga andsin need täna lõunal Martin Helmele," paljastas Rieberg prillide tegeliku asukoha. Protestil meeldis Riebergile väga. "See oli tore," sõnas ta Delfile. Rieberg tunnistab koolipoisilikult üles, et pöördus Helme poole ise. "Ma läksin ise Martin Helme juurde, tema minu juurde ei tulnud," sõnas Rieberg.

Martin Helme tunnistas ka kohe ajakirjaniku kõne peale üles, et prillid on tõepoolest tema käes. Tõde varjamata lubas ta lahkelt Indrek Tarandil neile kasvõi kohe järele tulla. "Jaa, meile toodi need ära," kinnitas Helme. Küsimusele, kas toimub ka pidulik üleandmine, jäi Helme kõhklevale seisukohale: "Vot ma ei tea kui pidulikult, ta saab need kätte meilt kui tahab."

Kas Helme kavatseb Tarandi ees ka vabandada, ütles ta, et temal ei ole Tarandi ees millegi pärast vabandada. "Seda ma ei tea, kas tema vabandab. Seda oleks küll väga vaja, et ta vabandaks. Prillid pidid täiesti terved ka olema," kinnitas Helme, et Tarandi pilgupeitjad ootavad poliitikut. Ta lisas, et ise pole prille näinud.*

Kui Delfi Tarandile teatas, et prillid on leitud, ei suutnud mees imestust peita.