DELFI KOHTUS: Taksojuhi mõrvanud vennad mõisteti 15 aastaks vangi

Pärnu maakohus mõistis vennad Filip-Artur ja Benjamin Hiienurme süüdi taksojuhi mõrvas ning määras mõlemale 15 aastat vangistust.

Otsus kuulutati maakohtus välja täna kell 9.30. Tegu polnud maksimaalse karistusega: Lääne ringkonnaprokurör Gardi Anderson küsis viimatisel istungil vendadele karistuseks isegi eluaegset vangistust. Kohtunik tõi pehmendava asjaoluna välja, et kumbagi noormeest pole varem Eestis kohtulikult karistatud. Lisaks peavad vennad katma rahalised kulud – näiteks valuraha hukkunu lähedastele (10 000 eurot), ekspertiisikulud (11 000 eurot), kaitsjatasud ja sundraha.

Filip-Artur ja Benjamin tunnistasid end süüdi osaliselt. Benjamin väitis kohtus, et tema veretöös ei osalenud. Benjamin rõhutas oma tunnistuses, et vanem vend Filip-Artur oli see, kes vendade ühiste asjade eest otsustas ja kelle idee oli ka auto röövida. Filip-Artur kinnitas, et venna räägitu vastab kõik tõele ning vaid tema on süüdi taksojuhi tapmises. Ta lisas, et kahetseb oma tegu.

Kohtunik sõnas täna, et uurimine ja tõendid aga viitavad sellele, et vennad valetavad - tegelikult ründasid vennad taksojuhti koos.

Prokurör Gardi Anderson sõnas Delfile, et pole veel otsustanud, kas otsus edasi kaevata - esmalt tutvub ta põhjalikult vastse kohtuotsusega. Istungil oli kohal ka mõrvatud taksojuhi poeg, kes märkis, et lähedased oodanuks, et noormeestele mõistetakse pikem karistus. "Arutame perekeskis läbi, kuidas edasi," viitas ta sellele, et nad sooviks ilmselt, et prokurör otsuse vaidlustaks.

Mullu 31. jaanuaril kella 21 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja seda juhtinud mehega ei ole õnnestunud ühendust saada. Politsei tuvastas, et sõiduk lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu. Seejärel informeeriti kolleege nii Lätis kui Leedus. Leedu politsei abiga peeti röövitud sõiduk Panevėžyse lähedal kinni. Sõidukis olid Eesti kodakondsusega Filip-Artur ning Benjamin, kes alaliselt Eestis ei ela.

Kadunud taksojuhi torkehaavadega surnukeha leiti järgmisel päeval Pärnumaalt Pulli küla lähedalt. Süüdistuse kohaselt lõid noormehed 65aastast taksojuhti noaga vähemalt 95 korda, mille tagajärjel ohver suri.

Leedu kohus vahistas mõrvas kahtlustatavad Eesti õigusabitaotluse alusel ja 4. märtsil otsustas nad Eestile välja anda. 9. märtsiks jõudsid noormehed Eestisse, kus Pärnu maakohus kontrollis nende vahistamise aluseid ja jättis kahtlustatavad eeluurimise ajaks vahi alla.