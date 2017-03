DELFI KOHTUS: Herman Simm ihkab vabadusse! Simm: olen pankrotis, abikaasa lubab mind ülal pidada

Valga kohtumajas arutatakse täna riigireetur Herman Simmi võimalikku ennetähtaegset vanglast vabastamist. Simm kurdab oma kehva tervist ning rahalist seisu. Enda sõnutsi igatseb ta abikaasat ning kodu.

Simm on vabastamist taotlenud varemgi, ent esmakordselt on arutelu avalik. Istung algas Tartu maakohtu Valga kohtumajas kell 15. Kohapeal viibiv reporter märkis, et Simm liitus istungiga videosilla vahendusel. Videost on näha, et tal on kaasas hunnik pabereid ning liikumiseks kasutab ta karku. Simm esindab end ise. Kui kohtunik Simmile mainis, et istung on avalik ja seda jälgivad ka ajakirjanikud, Simm elavnes ning ajas seljagi sirgu.

Istungil vaadatakse läbi Tartu vangla poolt saadetud materjalid Simmi võimaliku vabastamise kohta. Kohtunik uuris Simmilt, kas ta saab kaitsjata hakkama. Simm märkis, et ei saa kaitsjat lubada, kuna ta on enda sõnutsi pankrotis: kogu vara on realiseeritud ning tööd pole. Samas täpsustas kohtunik, et on võimalik kasutada ka riiklikku kaitsjat. Ühtlasi ütles Simm, et kuna istung on avalik, siis ei tohi ta vastata riigisaladusi puudutavatel teemadel.

Simmi tervisehädad: kasvaja ning astma

Simm väitis, et vangla on esitanud seisukoha, et ta tuleks ennetähtaegselt vabastada. "Kuidas vanglas on läinud," uuris kohtunik. Simm nentis, et raskelt, kuna ta on selle aja jooksul muutunud töövõimetuks. "On tõsiseid tervisehädasid. On olnud operatsioon kasvaja eemaldamiseks. Lisaks krooniline astma," loetles Simm. "Ma ei tea, kas neid terviseandmeid võib avaldada muidugi," uuris ta. Simm kurtis ka, et kambrikaaslasi olevat olnud kokku 34 - nendest viis tema sõnutsi tõsiste vaimsete puuetaga. Samuti olnud osa neist vägivaldsed.

Kohtunik küsis, kas Simm ei taha vanglas edasi olla, kuna elu pole seal meelakkumine. Simm sõnas, et igatseb oma abikaasat ning kodu. Enda kinnitusel ei saa ta olla kontaktis oma laste lastelastega. Simm kinnitas, et soovib alustada uut elu. Tõsi - ka vabaduses olles ei saa see tema jaoks kerge olema. Simm lisas, et vabanemise järel toetab teda abikaasa, kuna ta ise pole töövõimeline ning ka pension on ära võetud. Ta lisas, et tal on vaja hüvitada veel tõsine riigivõlg.

Simm ütles, et võlgneb riigile praegu ligi 1,2 miljonit eurot. "Miks oli vaja kuritegu toime panna," küsis kohtunik. Simm nentis, et otseselt materiaalset vajadust selleks polnud. Ta viis jutu ka nii-nimetatud vandenõuteooriate peale ehk, rääkis sellest, kuidas ta kapot ei usalda. Ta leidis ka, et kindlasti oleks venelased vajadusel tema vastu tõendeid fabritseerinud ja ta oleks ikkagi vangi läinud. Simmilt küsiti sedagi, kas ta sai oma tegude eest palju raha. "Alguses väga vähe, paarsada dollarit. Lõpus oli kuupalk tuhat eurot," selgitas Simm.

Kohtunik tsiteeris vanglast saadetud iseloomustust, kus seisab, et Simm kujutab endast ohtu, kuna tal oli ligipääs erinevatele salastatud dokumentidele. Maakeeli: ta võib vabanedes taas salajast infot lekitada. Oht suurenevat, kui ta lävib sarnaste kuritegudega seotud isikutega. Simm ütles, et see on välistatud, kuna ükski luureteenistus ei tule paljastatud agendiga suhtlema. "Olen vanainimene ja tahan elada rahulikult oma elu ja selliste asjadega mitte tegemist teha," toonitas Simm.

Prokurör aga tõi omalt poolt välja, et Simmi väited - ta ei avalda uuesti riigisaladusi ega suhtle venelastega - näitavad, et Simm ei mõista lõpuni oma tegude olemust.

Simm vahistati 2008. aasta 21. septembril. Teda kahtlustati salastatud teabe ebaseaduslikus kogumises ja selle edastamises Vene välisluurteenistusele.

2009. aasta 25. veebruaril tunnistas Harju maakohus Simmi süüdi riigireetmises ning asutusesisese teabe edastamises. Talle mõisteti kokkuleppemenetluse korras liitkaristuseks 12 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse.

Simmilt mõisteti välja kaitseministeeriumi esitatud tsiviilhagi kuriteoga tekitatud kahju osas 20 155 000 krooni (ligi 1,4 miljonit eurot).