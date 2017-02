DELFI KAART: Vaata tagaotsitava hotellitulistaja ja tema kaaslaste võimalikke põgenemisteid

Politsei otsib siiani eile Tallinnas Rotermanni kvartalis asuvas hotellis Metropol meest jalga tulistanud arvatavalt 50-ndates aastates kurjategijat. Ainus info põgenemistee kohta, mida politsei on avalikustanud, viitab sellele, et tulistaja jõudis koos kahe kaaslasega Narva maanteele.

Politsei teatel liikus väidetav tulistaja Roseni tänaval asuvast hotellist, kus intsident aset leidis, Narva maantee poole. Hoonemassiivide ja ehitustandritega ümbritsetud Rotermanni kvartalis on vaid loetud arv väljapääsu võimalusi.

Ennast varjavatel meestel oli hotelli juurest Narva maanteele jõudmiseks valida vähemalt nelja marsruudi vahel.

Esimene ja kõige sirgjoonelisem teekond Narva maanteele on liikuda otse mööda Roseni tänavat, mööduda Coca-Cola Plazast ning sealt Postimaja ning Nordic Hotel Forumi vahelt Narva maanteele liikuda.

Teine põgenemisteekond kulgeb mööda Roseni tänavat ning ületab seejärel Rotermanni kvartali keskväljaku, jõudes Rotermanni tänavale, mis ristub Hobujaama tänavaga, kust on aga Narva maantee ristmik kiviviske kaugusel.

Lisaks on võimalik Narva maanteele jõuda ka ümber Nordic Hotel Forumi, valides lühema kui pikema ringi vahel.

Kaardile on märkimata jäetud võimalus kasutada kvartalist lahkumisest näiteks Coca-Cola Plaza hoonet, kuhu saab siseneda nii sealsete söögikohtade kui kvartalisse avaneva peaukse kaudu.

Väidetav tulistaja jäi oma kaaslastega ka mitmete hoonete turvakaamera vaatevälja, mistõttu on politseil olemas informatsioon kahtlustatava liikumisteekonna kohta, kuid seda ajakirjandusele uurimise huvides ei avalikustata.

Eile veidi enne kella 14 sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas Roseni tänaval asuvas hotellis Metropol oli kuulda lasku.

Hetkel teadaolevalt tulistati püstolitaolisest esemest ning 45–aastane mees sai jalga vigastuse. Tema seisund ei ole eluohtlik ning mees viidi haiglasse.

Politsei teatas, et otsib kolme meest, kes liikusid Roseni tänavalt Narva maantee suunas. Võimalik tulistaja on 50ndates kiilaspäine mees, kellel olid jalas hallid püksid. Temaga võisid liikuda koos pruuni värvi nahktagis ning musta värvi poolmantlis mehed.

"Hetkel meil kahjuks ei ole veel seda head uudist, et tulistaja on tabatud," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre täna ennelõunal vahendas ERR-i uudisteportaal ERR-i raadiouudiseid.

"Küll aga töötasime terve öö läbi ja viisime läbi erinevaid menetlustoiminguid, läbiotsimisi ja muid. Oleme teadlikud sellest, et kurjategijad teadlikult varjavad end. Täna alustame uute jõududega ja uue hooga nende otsimist. Üks on kindel, et avalikkusele ja teistele inimestele hetkel ohtu ei ole. Arvatavad kurjategijad peidavad end lihtsalt politsei eest," rääkis Tambre.