DELFI KAART | Vaata, kus on toimunud viimaste aastate tulistamised Tallinnas

Mullu 31. oktoobril ründas 33-aastane süveneva psüühikahäirega Jaanus Käärmann kahe noaga Tallinnas Vabaduse väljakul politseinikke, kes tegid teenistusrelvast hoiatuslaske ning seejärel tulistasid meest. Haavata saanud Käärmann suri samal päeval haiglas. Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, mida juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur. Käesoleva aasta märtsi lõpus otsustas prokuratuur menetluse lõpetada ehk politseinike tegevuses mingeid vigu ei tuvastatud.

Möödunud aasta 2. juulil tulistati Tallinnas Koplis Liinivahe tänaval asuval kinnisel territooriumil kahte väljakutsele läinud turvatöötajat, 37-aastast meest ja 62-aastast meest, kes said raskelt haavata. Tulistaja põgenes sündmuskohalt. Uurimise käigus tegid uurijad võimaliku kahtlustatava isiku kindlaks, kelleks osutus 1942. aastal sündinud Alexander Yakimenko. 7. juulil 2017 peeti Yakimenko kahtlustatavana kinni Lätis. Kriminaalasja menetlusmaterjalidest nähtub, et Yakimenko läks Liinivahe tänaval asuvale kinnistule, kust tahtis metalli varastada. Kuna objekt oli valve all, siis saabusid sinna turvatöötajad. Yakimenko sai aru, et turvatöötajad kavatsesid teda kinni pidada ning otsustas neid tulistada kaasas olevast Makarovi süsteemi püstolist PM. Laskmise käigus said haavata turvatöötajad, lisaks vigastas tulistaja ka enda kätt. Käesoleva aasta 28. juunil määras Harju maakohus Yakimenkole terviseekspertiisi, et välja selgitada, kas hiljuti insuldi saanud mees on võimeline kohtuprotsessil osalema.

Möödunud aasta 2. veebruari päeval tulistati Tallinnas Rotermanni kvartalis asuvas Metropoli hotellis inimest jalga, ohver viidi haavatuna haiglasse. Uurimise käigus kogutud andmed viitavad sellele, et tol päeval läks 45-aastane Gruusia kodanik koos kahe tuttavaga hotelli restoranis laua taga istunud 45-aastase mehe juurde ning lõi teda vastu pead. Kui kannatanu üritas vastupanu osutada, siis kaks meest, kes tulid koos väidetava ründajaga, seisid nende vahele. Süüdistuse kohaselt haaras väidetav ründaja oma jope alt tulirelva ning tulistas kannatanut, vigastades tema jalga. Pärast toimunut lahkus tulistaja koos kahe tuttavaga hotellist. Uurimisversiooni kohaselt oli tegu omavaheliste vaenulike suhete pinnalt tekkinud tüliga.

2016. aasta 23. septembri õhtul toimus tulistamine Tallinnas Majaka tänava maja trepikojas. Kannatanu suri sündmuskohal, politsei vahistas sündmuskohal oma kolleegi, kiirreageerijana töötanud Rando Hõlpuse, kes magas ohvri surnukeha otsas viinaund. Hõlpus ennast kohtus süüdi ei tunnistanud ja kuigi esimese astme kohus mõistis ta süüdi, muutis kõrgema astme kohus otsust ja Hõlpus mõisteti õigeks — prokuratuur ei suutnud üheselt tõestada, et kindlasti just Hõlpus tulistas ohvrit.