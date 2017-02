DELFI KAART: Vaata, kus on toimunud viimaste aastate tulistamised Tallinnas

Täna Tallinna kesklinnas toimunud tulistamise valguses reastas Delfi viimase kuue aasta jooksul pealinnas aset leidnud tulirelvaintsidendid.

Tulirelvadega seotud juhtumitele reageerib politsei alati äärmise tõsidusega ning viimase kuue aasta jooksul on olnud kokku 9 tulistamist, neist viimane leidis aset täna Rotermanni kvartalis.

2011. aasta 11. augustil kella 15 paiku tungis isikliku registreeritud püstoliga relvastatud Karen Drambjan Eesti kaitseministeeriumi hoonesse. Ekspertiiside, tunnistajate ütluste ja videosalvestistega on kindlaks tehtud, et Drambjan tulistas rünnaku käigus kõigepealt kaitseministeeriumis tööülesandeid täitnud relvastamata inimeste ja hiljem ka politseiametnike suunas. Samuti õhkas ta enda valmistatud lõhkeseadeldisi, mis inimesi ega hoonekonstruktsioone ei kahjustanud. Kaks politseiametnikku said Drambjani lasust tabamuse, kuid tänu kaitsevarustusele said mõlemad teenistust jätkata. Karen Drambjan hukkus ajavahemikul 17.19-17.28 toimunud tulevahetuses politseinikega. Rünnaku lõplik eesmärk jäi uurimise käigus selgusetuks.

2013. aasta 3. juunil kella 21 ajal tulistas mees Lasnamäel Liikuri tänaval Vana-Kuuli bussipeatuses 21-aastast noormeest, kes suri hiljem haiglas. Esialgsetel andmetel ei olnud tulistaja ja ohver omavahel tuttavad ning tulistamise motiivid jäid ebaselgeks. Politsei leidis 5. juuni pärastlõunal Vana-Kuuli tänava lähedaselt tühermaalt laskehaavaga mehe surnukeha. Tegemist oli 3. juuni õhtul bussipeatuses noormeest tulistanud mehega, kes oli teinud enesetapu.

2014. aasta 19. märtsi õhtul toimus Lasnamäel Pae tänaval toimus ühes komisjonimüügipoes tulistamine, mille käigus sai üks mees surma.

5. aprilli öösel kell 1.42 sai politsei teate, et Tallinnas Vikerlase tänaval tulistas mees oma naabrit kõhtu. Esialgsetel andmetel puhkes majas olmetüli, mille käigus 40-aastane mees tulistas oma 32-aastast majanaabrit. Kuulihaava saanud mees toimetati haiglaravile ja ka arvatav tulistaja vajas arstiabi, sest tal olid peksmisvigastused.

Samal päeval, 5 aprillil toimus ka teine intsident, milles mees tulistas Tallinnas Sügise tänaval maja aknast vastasmaja, keegi õnneks vigastada ei saanud. Kuulid tabasid vastasmaja seina ning rikošeti tulemusena sai kahjustada vastasmaja korteri aken. Politsei tabas arvatava tulistaja, 43-aastase mehe ja pidas ta kinni. Samuti leiti tulistamiseks kasutatud relv, püstol Makarov. Teo ajendiks oli huligaansus, otsest põhjust tulistamiseks kinnipeetul polnud.

2015. aasta 27. augustil toimus Tallinnas kesklinnas, Rotermanni kvartalis asuva Metropoli hotelli juures intsident, milles kasutati ka tulirelva. Politsei pressiesindaja sõnul tungiti täna kella 20 paiku Roseni tänaval kallale 35-aastasele mehele, kes tegi seejärel kaks hoiatuslasku. Keegi intsidendis kannatada ei saanud ning mehel oli olemas relvaluba.

2016. aasta 4. veebruari õhtul tulistati Saku suurhalli juures kõhtu meest, kes suutis endale ise kiirabi kutsuda. Kuriteos kahtlustatav tabati sama päeva õhtul kella kümne ajal.

2016. aasta 22. septembri õhtul sai politsei väljakutse Tallinnas Lasnamäel asuvasse kortermajja, mille trepikojast leidis maja elanik 41-aastase mehe kuulihaavaga surnukeha. Politseinikud pidasid sündmuskohal kahtlustatavana kinni 29-aastase mehe, kes töötas Põhja prefektuuris kiirreageerijana. Põhja prefekt Kristian Jaani ütles toona, et kahtlustatav ei olnud täitmas tööülesandeid. Hiljem selgus ka, et politseis ligi 10 aastat töötanud kiirreageerija oli viimasel ajal eraeluliste probleemide tõttu kimpus alkoholiga. Prokuratuur taotles kohe pärast sündmust politseiniku vahistamist. Harju maakohus hakkab mehe üle kohut mõistma kevadel.

Täna, 2. veebruari päeval tulistati Tallinnas Rotermanni kvartalis inimest jalga, ohver viidi haavatuna haiglasse. Täna veidi enne kella 14 sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas Roseni tänaval asuvas hotellis oli kuulda lasku. Hetkel teadaolevalt tulistati püstolitaolisest esemest ning 45–aastane mees sai jalga vigastuse. Tema seisund ei ole eluohtlik ning mees viidi haiglasse. Politsei otsib kolme meest, kes liikusid Roseni tänavalt Narva maantee suunas. Võimalik tulistaja on 50ndates kiilaspäine mees, kellel olid jalas hallid püksid. Temaga võisid liikuda koos pruuni värvi nahktagis ning musta värvi poolmantlis mehed. Piirkonda on saadetud täiendavad politseijõud ja sündmuskohal töötavad politseinikud, kes viivad läbi esmaseid menetlustoiminguid, koguvad tõendeid ning kontrollivad piirkonda.