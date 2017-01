DELFI FOTOD: Võrus Tamula järvel ralli tarvis testsõitu teinud auto vajus läbi jää

Võrus Tamula järvel pidi täna hommikul algama jääralli, mille aga ürituse korraldaja oli sunnitud ära jätma, sest testsõitu teinud auto vajus keset järve läbi jää. Rajameister läks küll valele rajale, kus jää oli kohati õhukeseks kulunud, kuid võistlust ei lubatud õnnetuse tõttu siiski ka õigel rajal korraldada.

Täna varahommikul kell 7.40 sai häirekeskus väljakutse Võru linna, kus Tamula järvel vajus läbi jää sõiduauto Dodge Ram. Järvel pidi täna toimuma Tamula jää ralli ja rajameister läks hommikul testsõitu tegema. Delfi andmetel läks rajameister aga uduse ilmaga valele rajale – sellele, kus juba autode, ATV-de ja mootorratastega mitu võistlust toimunud oli. Ta hakkas liikuma kalda poole, et peale võtta teine rajameister, kes teadis, kus on uus rada, kuid kalda poole liikudes sattus autojuht nõrga jääga paigale ja auto vajus kaldast 150–200 meetri kaugusel läbi jää.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja kinnitas Delfile, et autos olnud inimene pääses välja, kuid auto on järve põhjas. Sõiduki väljatõmbamise korraldab ralli korraldaja, kes ühtlasi kell 8 algama pidanud ürituse ära jättis. Delfi andmetel keelas võistluse korraldamise päästeamet. Osalema pidid täna jäärajavõistlusel karikavõistluste raames sõiduautod ja krosskardid.

Sündmuskohal käinud fotograaf märkis, et rajameister sattus oma autoga kurvi koha peale, kus jää oli arvatavasti varasemate võistluste tulemusel õhukeseks kulunud. „Mootorrattad ilmselt sõitsid ka piikrehviga – need on parajad saed ja kulutavad ära kurvi,” nentis ta. Nii oli õnnetuspaik usutavasti üks õhema jääga kohti järvel, kuivõrd juba läbi jää vajumise koha kõrval oli jää nii paks, et seda ei õnnestunud saega läbi lõigata. Auku taheti nimelt auto väljatõstmiseks veidi suuremaks lõigata.

Loe veel

Võistlus oleks toimunud tegelikult uuel rajal, kuid õnnetuse tõttu palus päästeamet võistluse siiski turvalisuse kaalutlusel ära jätta. Lõuna päästekeskuse pressiesindaja rõhutas, et Eestis on küll sellist jääd, mis kannab, kuid jääle minnes tuleb alati olla ettevaatlik ja jääolusid hoolega vaadata, kuivõrd need võivad olla ohtlikud. Väga oluline on jääolude kontrollimine ka jääl üritust korraldades.