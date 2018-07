DELFI FOTOD: Viljandis sõideti puruks vaid kaks nädalat Eesti teedel veerenud hirmkallis Ferrari

Eile tehti Viljandimaal avarii alles hiljuti Eestis registreeritud kalli Ferrariga.

Politsei edastatud info kohaselt toimus liiklusõnnetus kella 19.35 ajal toimus Viljandimaal Viljandi vallas Mustivere külas Viljandi-Metsküla maantee 2. kilomeetril, kus 32-aastane mees juhtides sõiduautot Ferrari F 430, ebaõigelt valitud kiiruse tõttu kaldus vastassuunavööndisse ja sealt edasi kraavi, rulludes üle katuse.

Juht ja kaasreisija 62-aastane mees toimetati Viljandi haiglasse.

ARKi andmete kohaselt on 2006. aastal esmakordselt registreeritud FERRARI F 430 võetud Eestis arvele tänavu 17. juulil ehk vähem kui kaks nädalat tagasi. Siis on autole tehtud ka ülevaatus. Samuti on ARKis sõiduki kohta ka märge, et sõiduk on määratud töösõitudeks.

Eile avarii teinud Ferraril on ette näidata lausa 357-kilovatine mootor, tagavedu ning automaatkäigukast.

Kütust neelab see sõiduk samuti mehemoodi ehk ARKi andmete kohaselt linnasõitudel keskmiselt 27 liitrit saja kilomeetri kohta, maanteel 13.3 ning keskmiselt seega 18.3 liitrit sajale kilomeetrile.

Erinevate autoportaalide kohaselt maksab Ferrari F 430 2006. aasta mudel ainuüksi kasutatuna ligi 100 000 eurot.