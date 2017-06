DELFI FOTOD | Viljandis 17-aastase neiu tapmises kahtlustatav noormees on varem vägistamise eest vangis istunud

Möödunud nädala lõpus Viljandis 17-aastase neiu tapmises kahtlustatav 21-aastane noormees on varem vanglakaristust kandnud vägistamise tõttu. Kuritegu sooritades oli ta alkoholijoobes ja alaealine.

Delfi andmetel on ööl vastu pühapäeva 17-aastase neiu tapmises kinni peetud 21-aastane noormees pärit Lääne-Virumaalt. Viljandiga seovad noormeest suuresti õpingud Viljandi kutseõppekeskuses, kus noormehel oli võimalus vabatahtlikuna õpilasesinduse tegevuses kaasa lüüa.

Kahtlustatuna tapmises, peeti noormees kinni just Lääne-Virumaal. Noormees tunnistas end prokuratuuri kahtlustuses süüdi. Täna käis noormees Tartu maakohtu Viljandi kohtumajas.

Noormehe minevikust on teada, et 2013. aastal jõustus Viru maakohtu otsus, milles mõisteti noormees süüdi vägistamises. Karistust kandis ta 24. juunist 2012 kuni 24. detsembrini 2014. Noormees proovis vangistusest ka ennetähtaegselt vabaneda, põhjendades seda õppima ja tööle asumise sooviga. Noormees osales vanglas motivatsioonisüsteemis ning põhihariduse omandanuna lubas jätkata õpinguid Rakvere ametikoolis.

” Uue seksuaal- ja vägivallakuriteo toimepanemise tõenäosus viie aasta jooksul on 41-62% Kohtuotsus

Samas oli noormees vägistamise ajal alkoholi tarvitanud ning oli teada, et ka vabaduses oli noormehel probleeme alkoholi tarvitamisega. Kohus tõi välja, et uue seksuaal- ja vägivallakuriteo toimepanemise tõenäosus viie aasta jooksul on 41-62%. Kriminaalhooldusametnik nägi kinnipeetava puhul uue kuriteo toimepanemise riskidena alkoholi tarvitamist, tema käitumist ja mõtlemist.

Noormehe ema sõnade kohaselt algas kinnipeetava allakäik 9-ndas klassis, kui kinnipeetav hakkas sõbrustama endast mõnd aastad vanema noormehega, tekkisid põhjuseta koolist puudumised, langes õppeedukus, hakkas tarvitama alkoholi.

Kõiki neid asjaolusid arvestades ei toetanud Viru vangla kinnipeetava vabastamist vangistusest. "Kuigi kinnipeetav on kriminaalkorras karistatud esimest korda ning ka reaalset vangistust kannab esimest korda, peab maakohus antud kinnipeetava puhul oluliseks arvestada seda, et kinnipeetava suhtes on varasemalt teine kriminaalasi lõpetatud. Vaatamata sellele ei teinud kinnipeetav enda jaoks õigeid järeldusi ja jätkas kuritegude toimepanemist. Lisaks sellele on teda korduvalt karistatud väärteokorras alkoholiseaduse §71 rikkumise eest," seisab kohtuotsuses.

Mis juhtus?

Laupäeva pärastlõunal tuli päästekeskusele teade, et Viljandi järve äärest lõkkeplatsi juurest on leitud noore naise surnukeha. Hukkunuks osutus 17-aastane kohalik neiu. "Kogutud tõendite pinnalt peeti kahtlustatavana laupäeva öösel kinni 21-aastane noormees, kes toimetati Viljandi arestimajja, temaga toimuvad uurimistoimingud ja ta on kahtlustuses end süüdi tunnistanud. Lõpliku surma põhjuse ütleb meile lahang," ütles ringkonnaprokurör Merike Tikk.

"Ta on varasemalt kriminaalkorras karistatud, ta elukoht oli väljaspool Viljandit. Ta peeti kinni Lääne-Virumaal," kirjeldas prokurör noormeest. Prokuröri kinnitusel ei ole hetkel teateid tegu pealt näinud tunnistajatest.

Surnukeha leiti Viljandi järve lähedalt linnast umbes kilomeetri kauguselt. Surnukeha leiti järveäärsest madalamast kohast, kus see polnud koheselt nähtav. Järsakust ülespoole jääb aga looduskaunis koht, kus on hea vaade nii Viljandi järvele kui linnale ja sellest läheb läbi ka terviserada. Hukkunud tüdruku mälestuseks toodud küünlad olid paigutatud just künka peale.

"Esialgsed tõendid ning kahtlusaluse ütlused viitavad kuriteole ja vägivaldsele surmale, kuid täpne surma põhjus selgub siiski lahangu käigus," ütles Tikk. "Täna teadaoleva informatsiooni põhjal oleme seisukohal, et prokuratuur taotleb kohtult kahtlustatava vahistamist, kuid lõpliku otsuse selle osas langetame pärast esmaste lahangutulemuste saamist," lisas prokurör.

Viljandi jaoskonna juhi Künter Pedoski sõnul on selline raske kuritegu noore naise vastu üldiselt rahulikus Viljandis erandlik ja mõjutab olulisel määral kohalike turvatunnet. "Andsime politseinikena endast parima, et võimalik kahtlusalune kiirelt välja selgitada ja kinni pidada. Kuigi noore inimese elu see tagasi ei too, saame kinnitada, et kahtlustatav on kinni peetud ja uurimise all," ütles Pedosk.

Kriminaalmenetluse raames selgitatakse välja ka neiu surmale eelnenud sündmused. Esialgsetel andmetel olid kahtlustatav ja hukkunu omavahel tuttavad.

Kriminaalmenetlus käib tapmist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel ja kriminaalasja uurimist juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur ning viib läbi Lõuna prefektuur.