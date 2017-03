DELFI FOTOD: Vandaal sodis Viru keskuses pronkssõduri auvahtkonda kujutavaid pressifotosid

Hiljuti avatud Eesti pressifoto näitusel Tallinnas Viru keskuses rikkus vandaal punase markeriga kaks stendi. Isik jäi ka Viru Keskuse turvakaamera vaatevälja.

Vandaal sodis 7. märtsil ära näitusestendid, millel oli fotoreportaaž mullu 9. mail pronkssõduri juures toimunud auvahtkonnast. MTÜ Eesti Pressifotograafide Liit (EPFL) esitas politseile vandalismi kohta avalduse, kuna liit kannab kahju ja peab fotod uuesti printima ning lamineerima.

EPFL otsustas kõnealuse fotoreportaaži näitusele välja panna, kuna pressifotograafide ülesanne on kajastada sündmusi, mis toimuvad nii Eestis kui ka võõrsil. "Fotograafid vaid jäädvustavad elu, seejuures pooli valimata," seisab pressifotograafide avalduses.

EPFLi eetikakoodeksi järgi on fotograafi esmane roll esitada visuaalselt meie kõigi ühise maailma tähtsamaid sündmusi ning erinevaid vaatepunkte. Fotograaf peab püüdma olla tõetruu. "Pressifotograafidena on meil vastutus dokumenteerida ühiskonnas toimuvat ning säilitada jäädvustusi sellest ajaloo tarbeks. See, et fotod tekitavad emotsiooni – ükskõik, kas siis positiivset või negatiivset – tõestab, et tegemist on heade ja oluliste piltidega, sest hea pressifoto üheks tunnuseks paljudest on vastuolulisus," seisab teates.