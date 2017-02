DELFI FOTOD: "Vaikse ristiisa" Tarankovi tapja tunnistas end kohtus süüdi

Haapsalus astus täna kohtu ette Eesti kuritegeliku ilma juhi Nikolai Tarankovi tapmises süüdistatav Juri Vorobei (36) tunnistas oma süüd.

Kell 10 alanud istungil võeti kella 10.15 ajal esimene vaheaeg ning ajakirjanikud saadeti kohtusaalist välja. Nimelt taotles prokurör istungi alustamist süüdistatava ülekuulamisega, mis pidi algselt olema tänase kohtupäeva lõpus. Et prokuröri taotlust süüdistatavaga läbi arutada, võttis Vorobei kaitsja, vandeadvokaat Aadu Luberg, vaheaja.

Kohtuistungil on kohal ka allilmas tuntud Boriss Malinovski ning Tarankovi õde ja õetütar.

Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Vahur Verte teatas pärast vaheaega, et süüdistus on esitatud ühele inimesele kokku kolmes erinevas süüdistuspunktis: teise inimese tapmises, ebaseadusliku tulirelva valdamises ja tulirelva öösihiku ebaseaduslikus valdamises.

Verte rõhutas, et see pole eriline juhtum, kuid meedias on ta kõlapinda saanud just kannatanust tulenevalt, kuna tapetut on ajakirjanduses seostatud Eesti organiseeritud kuritegevusega. Samas ei saa mööda vaadata tapetu isikust ja tema rollist: Tarankov lävis erinevate kriminaalkorras karistatud isikutega, sh isikutega, kes on süüdi mõistetud või keda alles süüdistatakse organiseeritud kuritegevuse sätete alusel. Ka käesoleva protsessi raames tuleb mõneti Tarankovi roll arutusele. Eeskätt osas, mis puudutab motiivi, miks süüdistatav teo toime pani.

Konflikt tekkis 2016. aastal

Tarankov oli Vorobei isa Viktor Vorobei hea sõber, mistõttu tundis Juri Vorobei Tarankovi juba lapsena. Juri Vorobei kasvas sisuliselt Tarankovi kõrval üles ning pidas Tarankovi Eesti kuritegeliku allilma liidriks. See teadmine oli tõsiseltvõetav ega tuginenud ajakirjanduses läbi käinud väidetele.

Meeste omavahelised suhted olid valdavas osas head, kuid 2016. aasta esimesel poolel tekkis meestel Juri Vorobei varasema äritegevuse ja omavaheliste läbisaamisega seotud konflikt. Tüli päädis sellega, et Tarankov nimetas Juri Vorobeid tsortiks ehk pehmelt öeldes jobuks. See väljend omab teatvat tähendust kuritegeliku maailmaga seotud isikute raames. Nimelt andis Tarankov sellega mõista, et ei lase Juri Vorobeil edasi elada ja tegutseda, mistõttu hakkas Vorobei kartma, et Tarankov võib organiseerida tema tapmise. Ühtlasi andis Tarankov mõista, et see oht ei pruugi piiruda ainult Juri Vorobeiga, vaid ka tema lähedaste sõpradega, mistõttu otsustas Vorobei ise Tarankovi tappa.

Juri Vorobei teadis, et Tarankov käib Haapsalu lahel Saunja lahel kalal, ta teadis ka täpsemat kalastuskohta. Eelluure tegemiseks sõitis Vorobei esmalt 6. augustil ja seejärel 7. augustil 2016 kalastuskoha juurde, et vaadata valmis koht, kuhu parkida enda sõiduk, et oodata Tarankovi saabumist. Kuna Vorobei teadis, et Tarankov kasutab kalal käimiseks enda isa Viktor Vorobei talus olevat paati - samas talus hoidis Tarankov ka treilerit, millega paati transportida -, käis Juri Vorobei 12. septembri 2016 pärastlõunal seal Vildi talus. Ta nägi, et Juri Nikson - Viktor Vorobei sõber, kes Viktori vangisoleku ajal kus ta nägi, et talus elav Juri Nikson – Viktor Vorobei sõber - oli valmis seadnud paadi. Sellest järledas Vorobei, et Tarankov läheb järgmisel päeval kalale.

13. septembri 2016 hommikul otsustas Juri Vorobei minna Saunja lahe äärde Supeluse kinnistule, Tarankovi kalastuskohta eesmärgiga "vaikse ristiisaga" rääkida. Samas arvestas ta võimalusega, et tema ja Tarankovi jutuajamine võib lõppeda tulemusteta, mis tähendanuks, et Vorobei elu oleks jätkuvalt hädaohus või võib nende jutuajamine päädida omavahelise konfliktiga. Nii võttis Vorobei kohtumisele kaasa püstoli CZ 99, kaliibriga 9 millimeetrit, mille salves oli vähemalt 7 padrunit.

Juri Vorobei jõudis kalastuskohta varem kui Tarankov. Vorobei parkis auto kalastuskohast eemale varjulisse kohta, kust tema autot polnud paadi vette laskmisel näha. Ta ootas, kuni nägi Tarankovi sõitmas sinna samasse kalastuskohta, misjärel suundus Vorobei ka sinna lähemale ja peitis end kõrge heina sisse. Tarankov parkis enda maasturi veepiirist mõni meeter eemale ning hakkas paati vette laskma. Vorobei tuli seepeale oma peidukohast välja ja teatas Tarankovile, et soovib rääkida omavahelisest konfliktist.

Saades Tarankovilt järsu keeldumise, otsustas Vorobei ta tappa. Vorobei tulistas Tarankovi vähemalt seitsmel korral ülakehasse ja pähe. Tarankov suri saadud vigastustesse vahetult pärast laske. Seejärel lahkus Vorobei sündmuskohalt. Jõudnud pisut eemale sõita märkast ta, et tema peas olnud müts oli kadunud. Arvates, et see võis jääda Tarankovi tapmiskohta, läks ta sündmuskohale, kus müts ka oli. Ühtlasi otsustas ta Tarankovi surnukeha tõsta Toyota maasturisse, et kaitsta surnukeha ilmastikutingimuste eest. Teiste kalameeste saabudes peitis Vorobei end mõnda aega, oodates võimalike tunnistajate lahkumist.

Kui kalamehed olid merele läinud, lahkus ka Juri Vorobei sündmuskohalt, suundudes Tallinnasse ja peitis Tarankovi tapmiseks kasuatud püstoli Lääne-Nigula vallas Keedika külas olevale kinnistule. Ta kaevas püstoli umbes 15 cm sügavusele maa sisse. Üksnes talle teada peidikus hoidis ta püstolit kuni 14. oktoobrini, mil ta näitas peidukohta politseile.

Peale püstoli peitmist suundus Vorobei Tallinnasse, kus viskas tuvastamata kohta ära oma verised riided ning viis ka univesraalkerega valge sõiduki tuvastamata kohta. Selle tegevusega pani Vorobei toime tahtliku tapmise, milles teda ka süüdistatakse. Vorobei kinnitas kohtus, et saab aru talle esitatud süüdistusest ning tunnistas end süüdi.

Vorobei kaitsja Aadu Luberg kinnitas, et Vorobei on end süüdi tunnistanud ning tõi välja karistust kergendavad asjaolud: puhtsüdamlik kahetsus ning süüteo avastamisele kaasaaitamine.

Keskkriminaalpolitsei pidas Vorobei tapmises kahtlustatuna kinni mullu 22. septembril Tallinnas vahetult enne Nikolai Tarankovi matuseteenistust, kuhu Vorobei just suundus. Keskkriminaalpolitseil on võrdlemisi hea ülevaade Eesti kuritegelikus maailmas toimuvast. Tänu sellele oli võimalik Tarankovi tapmises kahtlustatav nädalaga välja selgitada ja kinni pidada. Süüdistuse järgi lasi Vorobei Tarankovi (63) maha mullu 13. septembri varahommikul Saunja külas tekkinud tüli käigus.