DELFI FOTOD | Vabatahtlikud ja politsei otsivad Pärnus kadunud 19-aastast Johannest, otsingutesse soovitakse kaasata ka helikopter

29. oktoobri öösel Pärnu linnas kadunuks jäänud 19-aastase Johannese otsingud jätkuvad täna nii Pärnu linnas kui noormehe kodu lähedal.

Pärnu linna piirkonnavanema Karin Uibo sõnul alustasid vabatahtlikud otsinguid kella kümne paiku hommikul. "Uuesti vaadatakse läbi Pärnu kesklinna piirkond ning liigutakse mööda Kooli ning Karja tänavat Mai rajooni poole, kus elavad Johannese sõbrad-tuttavad," kirjeldas Uibo.

Piirkonnavanema sõnul kammitakse läbi kogu piirkond kesklinnast kuni Mai rajoonini. "Samuti vaadatakse üle samasse piirkonda jäävad mahajäetud hooned ja muud sarnased kohad, kus külma käest sooja otsiv inimene varju võinuks otsida. Samuti soovib politsei mehe otsingusse kaasata helikopteri, mis läheks esialgu kontrollima Sauga vallas Nurme külas asuvat Johannese elukoha ümbrust."

Uibo palub kõikidel elanikel, kes elavad Pärnus Tallinna maanteel kuni Sauga alevikuni ning Pärnus Mai rajoonis, üle vaadata oma eramu juurde jäävad hooned ning tema e-posti aadressile (karin.uibo@politsei.ee) sellest teada anda. "Johannes võis kõrvalistesse hoonetesse sooja otsima minna. Sellest infost oleks meile palju kasu, sest kui saame teavet üle kontrollitud hoonete ja nende ümbruse kohta, siis saame politseinikud ning vabatahtlikud suunata veel läbi otsimata piirkondadesse."

Johannes lahkus 29. oktoobri öösel kella 4.26 ööklubist Vaarikas. Kella 5.09 paiku võis Johannes kohtuda Vaarika läheduses kahe tütarlapsega. Nendega on ühendust võetud ning väidetavalt soovis Johannes saada ühendust sõpradega, aga tal puudus helistamise võimalus.

Loe veel

Politsei tegi kindlaks, et Johannese mobiiltelefoni viimane signaal samal ööl tuli Pärnu kesklinnast kella kolme paiku öösel ja pärast seda on mehe telefon olnud välja lülitatud.

Politsei on saanud vihjeid, et Johannest nähti ka 30. oktoobri õhtul, kuid hetkel seda väidet kontrollitakse. Politsei kontrollib kõiki saadud vihjeid hoolikalt.

Paralleelselt aktiivsete otsingutegevustega on politsei rääkinud Johannese lähedaste ja sõpradega, et saada infot tema võimaliku liikumissuuna kohta. Nii lähedaste, sõprade kui kohalike elanike küsitlused jätkuvad.

29. oktoobri õhtul Mai tänavale sõitnud noormehel palutakse sellest politseid informeerida

Politsei on saanud vihje, et 29. oktoobri öösel kella 4.26 sõitis nooremapoolne mees Pärnu kesklinnast elektritaksoga Mai 51 maja ette. Välistamaks võimalust, et tegemist võis olla Johannesega, palub politsei taksoga sõitnud mehel ühendust võtta Pärnu linna piirkonnavanem Karin Uiboga telefonil 53312038. Anonüümsus on garanteeritud.