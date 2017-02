DELFI FOTOD: Ühissõidukeid kontrollinud politsei tabas hoopis kümmekond bussirajal patustanud autojuhti

Täna pärastlõunal alanud reidi käigus oli politsei eesmärgiks kontrollida bussijuhtide liikluskäitumist. Ühtki bussijuhtide korrarikkumist ei tuvastatud, küll aga peatati kümmekond bussirajal sõitnud autojuhti.

"Oht oli, kas minnakse keelava tulega üle ristmiku või tehakse äkilisi manöövreid. Jälgisime ka seda, et teised liiklejad ei põhjustaks ohtlikke olukordi ja ei keeraks bussile ette," kirjeldas PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik.

Kontrolli alustati Tallinnas Suur-Ameerika ja Endla tänava ristmikult, seejärel suunduti Narva maantee ja Poska tänava ristmikule. "Need on kohad, kus oleme märganud, et bussijuhid on kiirust ületanud või ohtlikke manöövreid teinud. Neid me täna ei tuvastanud," lisas Kuik.

Kuigi bussijuhtide rikkumisi ei tuvastatud, peatati ligi kümme bussirajal sõitnud autot. "Oli näha, et nad ei kasutanud ühissõidukirada parempöörde sooritamiseks," märkis Kuik.

Politseinikud peatasid autojuhid ja vestlesid nendega, kellelegi trahvi ei tehtud.