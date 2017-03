DELFI FOTOD: Tartus plahvatas elumaja katel, kannatada võis saada hoone konstruktsioon

Täna lõuna ajal plahvatas Tartus ühes elumajas katel, mis põhjustas ka väikese põlengu. Keegi õnnetuses viga ei saanud, küll aga võis plahvatus kahjustada hoone konstruktsioone.

Päästjad said täna kell 13.38 teate, et Tartus Variku tänaval on elumaja keldris plahvatanud katel. Plahvatusest tekkis ka väike tulekahju, mida elanikud esialgu omal käel ja hiljem ka päästjad kustutasid.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja ütles Delfile, et keegi viga ei saanud, kuid kannatada võisid saada hoone konstruktsioonid, mistõttu on päästjad jätkuvalt kohal ja tegelevad hoone kontrollimisega.

Hetkel pole veel teada, mis põhjustel plahvatus tekkis.