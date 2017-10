DELFI FOTOD | Tartumaal põles viljakuivati ja sorteerimisjaam, päästeametil kõrgeim väljasõiduaste

Tartumaal Kambja vallas Kavandu külas põleb OÜ Estonian Malt viljatöötlemise tehase kuivati-sorteerimishoone. Ümberkaudsetele elumajadele oht puudub, kuid tuld võttis kuivatiga külgnev kontorihoone.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu sõnul sai päästeamet teate viljakuivati ja sorteerimisjaama põlengust täna kell 8.39. "Kohal on umbes 15 ühikut päästetehnikat ehk kõrgeim väljasõiduaste," märgib ta. "Väljast kustutab neli veejuga ja sees on kaks suitsusukelduslüli."

"Ümberkaudsetele inimestele ja elumajadele ohtu ei ole, see jaam on suhteliselt eraldatud kohas," kinnitab Uustalu.

Päästjate saabumise ajal põles hoone lausleegis ning selle katus kukkus sisse. Tuld võttis ka kuivatiga külgnev kontorihoone. Oht oli tule levikuks põhitootmishoonesse. Päästjad piirasid tulekahju leviku kella 10.58. Lõplikult kustutati põleng kella 16.31.

Tulekahjus hävis kuivati, kuumakahju sai kuivati kõrval olev vilja sorteerimistorn. Kontorihoone sai väljast kuumakahjustusi, seest said ruumid valdavalt vee- ja suitsukahjustusi. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

1. oktoobril kell 8.57 teatati, et Võrtsjärvel asuvalt Tondisaarelt ei saa inimesed tagasi kaldale. Eelmisel päeval olid nad sinna ujuvmadratsitega sõitnud, mis olid aga purunenud. Rõngu vabatahtlikud päästjad tõid kolm hätta jäänud inimest saarelt ära. Päästjad juhivad tähelepanu, et on äärmiselt vastutustundetu sellised eluohtlikke retki ilma turvalisust tagamata ette võtta. Õnn oli, et inimesed said seekord abi kutsuda.