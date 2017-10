DELFI FOTOD | Tartumaal põleb viljakuivati ja sorteerimisjaam, päästeametil kõrgeim väljasõiduaste

Tartumaal Kambja vallas Kavandu külas põleb viljakuivati ja sorteerimisjaam, ümberkaudsetele elumajadele oht puudub.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu sõnul sai päästeamet teate viljakuivati ja sorteerimisjaama põlengust täna kell 8.39. "Kohal on umbes 15 ühikut päästetehnikat ehk kõrgeim väljasõiduaste," märgib ta. "Väljast kustutab neli veejuga ja sees on kaks suitsusukelduslüli."

"Ümberkaudsetele inimestele ja elumajadele ohtu ei ole, see jaam on suhteliselt eraldatud kohas," kinnitab Uustalu.

ERRi raadiouudiste andmeil oli põleng keskpäevaks kontrolli all. Tulest on kannatada saanud ainult kuivati ja ettevõtte loodab mõne päeva jooksul töö taastada. Tulekahju alguse põhjuseks on ilmselt tehniline rike.