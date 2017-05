DELFI FOTOD: Tallinna südalinna hotelli katusel olnud põlengu tõttu evakueeriti hoonest inimesi

Tallinnas Narva maanteel asuva hotelli Park Inn ja restorani Caravan hoone katusel oli tulekahju, mille tõttu levis hoone ruumidesse suitsu. Päästjad läksid sündmuskohale ja evakueerisid suitsustest ruumidest inimesi.

Täna kell 14.27 sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas Narva maanteel on hotelli katusel põlenud ruberoid ja paber. Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirsi sõnul olid põlenud materjalid päästjate saabudes juba kustutatud.

Põlengu tõttu levis ventilatsioonisüsteemi kaudu hotelli ruumidesse suitsu, mispärast asusid päästjad ruume kontrollima. Tubadest, kuhu suits levinud oli, evakueerisid päästjad inimesed. Enamik kontrollitud ruume olid tühjad.

Kell 15.10 teatas päästeamet, et päästjad on hotelli koos personaliga üle vaadanud ning suitsu ega abivajajaid pole. Kuivõrd ka suitsu enam pole, on inimesed tagasi ruumidesse lubatud.