DELFI FOTOD | Tallinna-Narva maanteel Purtse lähedal hukkus raskes liiklusõnnetuses inimene

Täna pärastlõunal toimus Ida-Virumaal Tallinna-Narva maanteel Purtse lähedal BMW ja Honda kokkupõrge, milles hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest, nende seas ka kahe ja poole aastane laps.

"Täna kella 13 paiku toimus Ida-Virumaal Tallinn-Narva maantee 137. kilomeetril raske liiklusõnnetus, milles hukkus mees," ütles Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall.

Liiklusõnnetus toimus Purtse küla lähedal, kus põrkasid kokku sõiduautod Honda ja BMW. Esialgsetel andmetel sooritas Narva poolt Tallinna suunas liikunud sõiduauto BMW möödasõitu ja põrkas kokku vastu tulnud sõiduautoga Honda. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Honda teelt välja kraavi. Üksi autos viibinud 1947. aastal sündinud Honda juht hukkus sündmuskohal.

Sõiduautos BMW viibis kolm inimest. Sõiduki roolis olnud 1985. aastal sündinud mees ning reisijad, 1987. aastal sündinud naine ja kahe ja poole aastane laps, said vigastada. Kiirabi toimetas kannatanud haiglasse.

"Selle aasta algus on liikluses olnud väga traagiline ja me palume kõiki sõidukijuhte olla äärmiselt tähelepanelikud. Möödasõitu tehes peab veenduma selle ohutuses ning peab hoiduma mõtlematutest manöövritest, et mitte seada ohtu ennast ja ka teisi liiklejaid," sõnas Ida prefektuuri operatiivjuht Urmas Elmi. "Politseinikud teevad praegu sündmuskohal tööd ning selgitavad välja liiklusõnnetuse täpsemaid asjaolusid."

Liiklusõnnetuse kõigi asjaolude väljaselgitamiseks alustatakse kriminaalmenetlus, mida juhib Ida ringkonnaprokuratuur.

Liiklus oli ümber suunatud

Seoses õnnetusega oli liiklus Tallinna-Narva maantee 137. kilomeetril mõlemas suunas suletud.

Kohapeal reguleeris liiklust politsei, kes suunas Tallinna poolt tulijad Kõrkküla-Erra tee kaudu, Narva poolt tulijad Kiviõli ristis Sämi-Sonda teele.

Kell 16.45 liiklus taastati.

Selle aasta esimese kuu jooksul hukkus liiklusõnnetustes Eesti teedel üheksa inimest.