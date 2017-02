DELFI FOTOD: Tallinna kesklinnas rammis Rootsi numbrimärkidega Saab kolme sõiduautot ning põgenes, politsei otsib kolme inimest

Täna enne kella kolme sai politsei teate, et Tallinnas Ahtri tänavalt Jõe tänavale keeranud Saab riivas kolme sõiduautot ning põgenes seejärel sündmuskohalt.

"14.40 saime teate, et Ahtri tänaval tegi Jõe tänavale parempöörde välismaiste numbrimärkidega sõiduauto, mis ei saanud juhtimisega hakkama, sõitis üle ohutussaare ja riivas kolme sõidukit," ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistik Delfile.

Sõiduauto lahkus sündmuskohalt.

Praeguseks on selgeks tehtud, et auto sõitis avariipaigale lähedal, Narva maanteel asuva büroohoone hoovi ning et sellest lahkus kolm inimest.

Politsei otsib autos viibinud kolme isikut taga.